Politika

SVI SMO MI MILAN: Transparent u čast čoveka kog je upucao blokader u Ćacilendu

В.Н

22. 10. 2025. u 20:13 >> 20:17

POSLE današnjeg terorističkog napada koji je izvršio blokader Vladan Anđelković u Ćacilendu, veliki broj građana okupio se ispred Skupštine.

СВИ СМО МИ МИЛАН: Транспарент у част човека ког је упуцао блокадер у Ћациленду

Novosti

Na ulazu u ispred Skupštine osvanu je transparent u čast Milana Bogdanovića, oca dvoje dece kojeg je upucao ranije danas blokader Vladan Anđelković.

Novosti

