PREDSEDNIK SRBIJE U POSETI ĆACILENDU! Veliki broj građana okupio se ispred Skupštine
POSLE današnjeg terorističkog napada u Ćacilendu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dolazi da poseti građane koji su tamo pogođeni incidentom.
Napad je izvršio blokader Vladan Anđelković, pucajući na običnog građanina u Ćacilendu, a zatim i spalivši šator. Nakon što je pregledao snimke događaja, Vučić je istakao da je „bilo pitanje trenutka kada će se ovako nešto dogoditi“.
„Na ovo se upozoravalo bezbroj puta. Ovako nešto moglo je da se dogodi u više gradova, a posebno u Ćacilendu, koji je bio meta tolikog besa i mržnje. Nijedne prostorije opozicione stranke nisu napadnute, dok su prostorije SNS-a bile meta 812 puta, i nijednom nije bilo uzvraćanja. Napadač je pokušao da se pravi lud jer je iskusni čovek, koji je 16 godina radio u državnoj bezbednosti. Čim je upucao čoveka, bacio je pištolj i znao je kako kukavički da podigne ruke, lažno tvrdeći da se nadao da će neko njega ubiti“ – rekao je predsednik Vučić.
Predsednik je, takođe, naglasio potrebu da država i nadležni organi obezbede potpunu sigurnost građana i spreče ovakve napade u budućnosti.
(ALO.RS)
