VUČIĆ NA MIRNOM SKUPU ISPRED SKUPŠTINE: Milanu sam obećao da ćemo se uskoro naći u Ćacilendu (FOTO/VIDEO)

Posle današnjeg terorističkog napada koji je izveo blokader Vladan Anđelković u Ćacilendu, okupio se veliki broj građana kojima se pridružio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto Novosti

Obraćnje Vučića:

- Pre dva sata posetio sam porodicu Milana Bogdanovića koji je danas ni kriv ni dužan primio metak samo zato što neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i vide drugačije budućnost Srbije iako ti ljudi nisu nikog ugrozili.

Predsednik se potom zahvalio za trasparent upućen Milanu.

- Rekli su mi kada odeš kod njega, pošto je on bio kao neka vrsta dobrog čuvara, brinuo je o tome kako ljudi da sa zagreju i popiju vruć čaj, o svemu je brinuo. Mnogo vremena je provodio tamo gde je to potrebno.

Vučić je istako da su mu rekli da je Milan prkosan čovek i da će reći "nije to ništa".

- Nećete verovati, posle tri-četiri minuta, ja kažem dobro, pritisak ti je problem, samo probaj da spavaš narednih dana i da posete ne budu česte. A on mi kaže: "Samo da mi ti obećaš da se uskoro nađemo u Ćacilendu, za neki dan". Ja sam mu to obećao.

- Ovaj prostor je za vas postao je kao u stripu Asteriks i Obeliks postao mesto otpora, mesto slobode. Mesto gde nikoga ne možetete da podmitite i potkupite. Mesto koje se suprotstavljalo okupaciji naše zemlje i kada je to bilo najteže. Tu su uvek bili najhrabriji mladi i nešto stariji ali oni koji su jasno videli Srbiju u budućnosti i oni koji su cenili slobodu više od svega.

Vučić je istakao da mir mora da se sačuva i da su blokaderi pokazali da su u stanju da ruše sve pred sobom.

- Oni su danas kad je Milan, ponosni otac troje dece, nisu rekli ni jedno "izvnite" ili "žao nam je".

- Ja sam večeras dobio ovaj ćaci bedž i večeras ću da ga stavim. Ja sam ponosni ćaci kao i svi drugi. Dobro smo razumeli njihove poruke, da su mogli sve bi nas spalili. MI moramo da dube drugačiji i da se ponašamo odgovornije.

- Nemojte da vam pričam kako su od jutros menjali stavove, prvo su rekli da su se pobili ćaci međusobno, a onda su rekli da su se pobili oko dnevnica, pa potom treću priču da smo našli nekog trećeg starca kojeg smo platili da to uradi.

- Sve vreme govore kako je Ćacilend najveće zlo, a nije zlo svinjac na rektoratu, svinjac na Ekonomskom i Pravnom fakultetu i na svim našim fakultetima gde naša deca treba da uče i rade. Ja razumem zašto je problem u tom jednom jedinom, zato što je to iskra slobode i ona uvek najsnažnije gori i ona im bode oči.

Vučić je poručio da se ne sme uzvraćati na isti način.

- Kada svi ti njihovi skupovi prođu onda ćemo da napravio najdostojanstveniji marš i skup kakav Srbija do sada nije videla i da pokažemo ko je konačnu pobedu odneo.

Predsednik se potom osvrnuo i na današnju sahranu generala Pavkovića ističući da su ga mučili i da ga nisu puštali do tri nedelje pred smrt.

- Ponosna Srbija ga je dostojanstveno ispratila onako kako to dolikuje srpskim generalima. Neka mu je laka srpska zemlja i neka mu Bod dušu prosti.

Drugo obraćnje Vučića:

Vučić je potsetio da blokaderi nisu imali osećanja prema napadnutom Milanu kao i prema Đuru Racu i za porodicu Firić kao i za porodicu Švonja.

- Pevali su rođendanske pesme na mostu u Novom Sadu tri dana pošto se tragedija dogodila.

- Ja sam se danas šokirao kada je neka poznata glumica rekla "dimljeni ćaci". Jel si ti normalna? Šta je u tvojoj glavi? Čovek je ranjen, ranjen iz pištolja. Sećate se kako su izmislili priču o plinskim bocama? Kao čulo se da nešto puca i to znači da ima municije i kod njih. Ta municija koju ste čuli da puca je ovih devet metaka od ubice u pokušaju. Uzred, da vas obavestim, u kući mu je još pištolj pronađeno i i municije.

Vučić je istakao kako je čudno da su uvek isti ljudi ispod prozora i nadstrešnice kod Skupštine. Predsednik je potom prokomentarisao izjavu Đilasa koji mu je rekao da je monstrum.

- Danas mi je izgleda tepao a to je inače najmanje što je govorio u prethodnim danima.

Predsednik je jasno podvukao da se ništa neće dogoditi prvog novembra.

- Oni su uspeli da objasne ljudima koji nisu stigli da čuju šta se ovde danas dogodilo. Uspeli su da ima objasne da su ljudi odavde krivi. Blic je 7-8 sati držao vest "Napadač iz Ćacilenda". Pa nije on napadač iz Ćacilenda već je on napad izvršio u Ćacilendu.

Vučić je istakao da se Milan sada oseća dobro i da je on vredan i hrabar. Predsednik je potom odgovorio na pitanje novinara vezano za to što je napadač na Milana nedavno došao iz Hrvatske.

- Nisam spreman da to dovedem u vezu sa tim. Koliko sam razumeo on ima tamo ženu. Mi činjenice isputujemo, ako se ne veram on se 17. vratio. Ne bih da ulazim u takve stvari, bilo bi neozbiljno i ponašao bih se isto kao i blokaderi. - rekao je Vučić.

Građanima ispred Pionirskog parka pridružili su se i ministri:

Foto Novosti

Foto Novosti

Novosti Tekst potpisa

Podsetimo, napad je izvršio blokader Vladan Anđelković, pucajući na običnog građanina u Ćacilendu, a zatim i spalivši šator. Nakon što je pregledao snimke događaja, Vučić je istakao da je „bilo pitanje trenutka kada će se ovako nešto dogoditi“.

„Na ovo se upozoravalo bezbroj puta. Ovako nešto moglo je da se dogodi u više gradova, a posebno u Ćacilendu, koji je bio meta tolikog besa i mržnje. Nijedne prostorije opozicione stranke nisu napadnute, dok su prostorije SNS-a bile meta 812 puta, i nijednom nije bilo uzvraćanja. Napadač je pokušao da se pravi lud jer je iskusni čovek, koji je 16 godina radio u državnoj bezbednosti. Čim je upucao čoveka, bacio je pištolj i znao je kako kukavički da podigne ruke, lažno tvrdeći da se nadao da će neko njega ubiti“ – rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je, takođe, naglasio potrebu da država i nadležni organi obezbede potpunu sigurnost građana i spreče ovakve napade u budućnosti.

