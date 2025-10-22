BRNABIĆ U BRISELU: Obraćanje predsednice Skupštine Srbije (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić obraća se iz Brisela.

- Imala sam, nakon posete EK Ursule fon der Lajen, ponovo sastanak sa Gertom Janom Kompmanom o trenutnim reformama i svemu onome na čemu radimo u oblasti vladavine prava, pre svega izmene i dopune zakona o jedinstvenom biračkom spisku kako bi primenili sve odir preporuke, odnosno ovo je prvi korak, pošto je najkompleksnija i najteža preporuka. Mi smo u međuvremenu postigli nekako dogovor ili našli neko zajedničko rešenje za predog zakona o jedinstvenom biračkom spisku sa CRTOM i sa CESTIDom kao najrelavantnije nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjima. Ono što sam informisala gospodina Kompmana, kao čovek koji prati naše reforme i u smislu otvaranje mogućeg klastera 3 do kraja ove godine, da sam već kao predsednica Narodne skupštine za petak u podne zakazala sastanak, odnosno pozvala sve poslaničke grupe u Parlamentu da dođu da razgovaramo o izmenama i dopunama važnog Zakona. Tako da mislim da ćemo i tu postići neki dogovor i da ćemo ići u proceduru usvajanja

- Druga tema, naravno, izbor drugog saveta REM-a, još jedna važna reforma na kojoj radimo preko godinu dana. Mislim da se i to polako privodi kraju. Tako da se ja nadam da ćemo u naredne 2-3 nedelje imati neke dobre vesti u smislu reformi oblasti vladavine prava. Nastavljamo dalje i insistirali smo da odmah krenemo da razgovaramo o sledećem krugu važnih reformi i da govorimo o daljem približavanju Srbije EU i mislim da je to bio važan sastank posebno nakon rezolucije EP da se pokaže još jednom da je Srbija na Evropskom putu i da, čini mi se, EK zaista veruje u kapacitete i potencijale da sprovodi reforme na tom putu.

Sastala se i sa rukovodstvom Evropske Narodne Partije.

- Kao što smo najavili, ja sam kao međunarodni sekretar SNS-a ovde sa našom delegacijom imala sastanak sa ljudima iz Evropske Narodne Partije, to su u principu stvari koje se tiču stranačke politike, EPP-a i SNS-a , mislim nisu naročito važne ili zanimljive za naše građane ili za širu javnost ali su bili dobri i prilično dug razgovor. Pretresli smo sve teme koje se tiču politike u Srbiji i našeg napredovanja ka EU tako da sam vrlo vrlo zadovoljna kako smo pričali sa našim partnerima i kom tonu bio dijalog sa EPP.

O novoj rezoluciji EP rekla je:

- Ja se ne bih složila da je ta rezolucija nikad oštrija. Mi smo imali mnogo gore rezolucije EP. Mislim da je prethodna vanredna EP koja je bila nakon izbora 2023. godine za mene bila mnogo mnogo oštrija i mnogo gora nego ova rezolucija. Zato što je tom rezolucijom EP pozvao da se u Srbiji sprovede, kako oni kažu, nezavisna istraga o izborima, i da mi praktično, damo, da se odreknemo važnog dela suveriniteta u korist nekih stranaca koji bi vodili istragu i ispitivali naše građane. To je bilo mnogo oštrije i mnogo neprihvatljivije od bilo čega što sam mogla da pročitam u ovoj rezoluciji. Ali svakako i ranije rezolucije EP svaka ona u kojoj se pominjalo daSrbija mora da prizna tzv. Kosovo i da se pozivaju 5 nepriznavača država članica da bez odlaganja promene svoju odluku i priznaju tzv. Republiku Kosovo su mnogo više neprihvatljivije rezolucije EP.

- Ovde mi se nije svidelo mnoštvo stvari, mislim da je sramota za EP da se igra sa stvarima kao što je zvučni top ili bilo kakvo zvučno oružje. Ne može EP da se bavi tračevima, ako su došli do toga, onda to zaista, rekla bih,nije kredibilno za EP. Da ne zalazim dalje i dublje u to. Ono što je meni zanimljivo i što vidim da nikako ne pominju ovi tajkunski blokaderski mediji, a ni ne pominju ove sve partije bivše vlasti, a koji su se toliko borile za još jednu rezoluciju protiv SRbije a to je da su oni prošli u tom glasanju mnogo mnogo gore nego što su prošli u prethodnom. Kada pogledate, recimo, za ovu rezoluciju ,poredite br glasova za prethodnu vanrednu rezoluciju koju je usvajao EP recimo,tada je protiv rezulucije, bilo samo ako se ne varam 53 poslanika EP. Glasalo je protiv OVE rezulucije danas 103 poslanika Evropskog parlamenta. Oni su uspeli takvom politikom koja je nekredibilna, neracionalna, apsolutno jednostrana, protiv Srbije, oni su uspeli da podignu broj EP koji nisu uzdržani, nego glasaju protiv rezolucije sa 53 koliko ih je glasalo za prethodnu, na 103 koliko ih je glasalo danas protiv ovakve rezolucije. Ja smatram da je to jako dobro i jako pozitivan signal evroparlamentaraca prema Srbiji. Duplirao se čak broj evroparlamentarca koji su uzdržani, a smanjijo se broj evroparlamentaraca koji je glasao za rezoluciju. Prošli put je za glasalo 461 evroparlamentarac sad je glasalo 457 ako se ne varam, tako da kada pogledate njihove brojeve, to pokazuje ustvari potpunu drugačiju sliku od one koju oni žele da predstave. To je EP i evroparlamentarci koji ne žele da glasaju za rezolucije koje su ovako pristasne i nefer prema Srbiji. Hvala svima koji su bili uzdržani, koji su glasali protiv. To su ljudi koji na kraju krajeva jačaju veze između Srbije i EU. - dodala je.

O napadu ispred Skupštine:

- Naravno, stigla sam da ispratim i moram reći da sam sa jedne ljudske strane potpuno šokirana. Time što je neki blokader uzeo pištolj u ruke i rešio da puca u obične ljude u Pionirskom parku. Sa političke strane, nažalost, nisam ni šokirana ni začuđena ni iznenađena zato što je to bilo i za očekivati. Nakon 11 meseci rada da bukvalno nekako izmenite svest kod nekih ljudi, usadite mržnju, pozovate na nasilje, na teror, da delite ljude na ćacije i elitu, i na ćacije koji ništa da imaju u životu i nemaju nikakva ljudske prava i da se obračunavate sa njima na političke elite blokaderske koje su pozivale na jurenje, dinstanje, kuvanje, vešanje, sečenje glave...Šta ste očekivali da će se desiti? Desilo se ono što su pozivali, blokaderske elite. Neko je uzeo pištolj u ruke, i kao blokader sa blokaderskom politikom, misleći da je iznad i da ima veća prava od ostalih otišao i pucao na obične ljude. Sva sreća nije bilo mrtvih, ali bi molila još jednom, zaista za razumevanje. Da reči imaju posledice. I za odgovornost i za smirivanje situacije, a posebno zato što već sada imamo ozbiljne incidente pred prvi novembar. Imamo laži o studentkinji poljoprivrednog fakulteta koja je pretučena, maltretirana, terorisana, dokazane laži. Sad imate ovaj teroristički čin blokadera koji je uzeo pištolj u ruke i krenuo da ubija nekog običnog čoveka jer mu se ne sviđa gde je i šta priča i šta traži. Šta ćemo sledeće da vidimo? Molim na uzdržanost, Srbiji je potreban mir.