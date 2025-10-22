"VIDELO KO SEJE MRŽNJU PROTIV SRBIJE" Vučić o rezoluciji EP: Sve u skladu sa obojenom revolucijom

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji da je sve očekivano i logično u skladu sa obojenom revolucijom, a da je sve o ozbiljnosti evroparlamentaraca i njihovoj odgovornosti razumeo iz toga što su osudili upotrebu zvučnog topa koje nije bilo.

On je rekao i da se u raspravi videlo ko seje mržnju protiv Srbije.

- Najviše se, kao što ste videli, javilo Hrvata. Njih šestorica, ako se ne varam. Sve očekivano, sve logično, sve u skladu sa obojenom revolucijom. Mene je nešto drugo malo iznenadilo i zabrinulo. Sve ostalo je očekivano. Imali smo i mnogo oštrije rezolucije. Mene brine to da, kada vam neko kaže imamo relevantne izvore koji su utvrdili da je upotrebljen zvučni top, meni to govori ne samo da tamo postoji deo ljudi koji su patološki lažovi. To imate u svakom društvu, imate u svakom parlamentu, imate na svakom mestu. Ali da to bude nivo patološkog laganja sa nivoa Evropskog parlamenta, to moram da priznam nisam očekivao - rekao je Vučić tokom obraćanja u Palati Srbija.

Odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentariše jučerašnja događanja u Evropskom parlamentu i šta ta rezolucija može da promeni istakao je da se radi o velikom nivou neozbiljnosti.

- Da vi pominjete čak prepisujući medije Junajted grupe po imenu gospodina Krička, to je već teška i opaka bolest. I danas je gospodin Kričak bio prvi na licu mesta, iako to nije bio njegov primarni posao, doleteo je i umnogome pomagao da se stvari raščiste i da budu jasne. Borac bez straha i mane, zato mnogima smeta. Kao i gospodin Repac, kao i mnogi drugi. Ljudi koji se drže zakona striktno kao pijan plota i koji poštuju svoju zemlju i koji poštuju Ustav Republike Srbije - naveo je Vučić.

Dodao je da se videlo da je i delu evroparlamentaraca zasmetao Čacilend i da je onda sve jasno.

- Ne smeta im 25.000 kriminalnih skupova, ne smeta im 60 ili 70 fakulteta okupiranih, ne smeta im to što svakoga dana ometaju našu Ustavom garantovanu slobodu kretanja. Ništa im to ne smeta, smeta im jedan park i jedna jedina tačka. I onda vidite koliko je to politički obojeno i ja nemam problem sa tim - rekao je Vučić.

Ocenio je da je sve o ozbiljnosti evroparlamentaraca i njihovoj odgovornosti razumeo iz toga što su snažno osudili upotrebu zvučnog topa koje nije bilo.

- Da vam ponovim još jedanput. Dokažete da je upotrebljen zvučni top, ja nisam predsednik Srbije istog dana. Tek da vidite o kakvoj je monstruoznoj laži reč. Baš kao onoj u Valjevu gde je navodno dečak poginuo od 16 godina. Baš kao onoj gde je pretučena devojka koja nije ni ušla u policiju. Baš kao i ćutanje celokupne javnosti na to kada je prvi blokader potegao pištolj i pucao na prostorije Srpske napredne stranke. Verovatno ste i zaboravili, to se dogodilo u Vrnjačkoj Banji. Ćutali su svi. Čak i ne samo političari. Ćutali su i mediji. Pravili su se da se tako nešto nije dogodilo - naveo je on.

Dodao je da je posle toga bilo pitanje trenutka kada će da pucaju u meso i da su danas pucali u meso.

- Sledeći je trenutak kada će da počne neko veće zlo. I zato moramo sa tim da se krivično-pravno obračunamo, da posledice svima budu apsolutno jasne, predvidive, ali i da upozorimo i zamolimo sve normalne ljude u Srbiji da ne pripremaju sopstvenu odbranu oružjem i da ne preduzimaju bilo kakve osvetničke akcije, da veruju svojoj državi i država će uspeti da sačuva mir i poredak u zemlji - poručio je Vučić.

