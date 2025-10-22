"LUDILO SE OTELO KONTROLI" Gašić: Ovo je linija koja deli dobro i zlo

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić najoštrije je osudio današnji teroristički napad na građane ispred Doma Narodne skupštine i ukazao da je taj zločin direktna posledica mržnje koju antidržavne snage planski i sistematski šire u društvu tokom prethodnih godinu dana.

Foto Vojska Srbije

- Pre svega, molimo Gospoda da naš sugrađanin, teško ranjen u ovom besomučnom, krvničkom napadu preživi. Uzdamo se u znanje naših lekara u Urgentnom centru i božju pomoć da se njegov život sačuva - izjavio je ministar Gašić.

Prema njegovim rečima, ispred zdanja najvišeg zakonodavnog tela naše zemlje samo pukom srećom nije došlo do višestrukog ubistva.

- Ludilo se otelo kontroli. Sve ono na šta smo upozoravali svih ovih meseci upravo se desilo. Mržnja koju blokaderi i deo opozicije širi po medijima i društvenim mrežama, pozivi na linč i nasilje prema političkim neistomišljenicima, doveli su do toga da jedan ostrašćeni, zločinački um posegne za pištoljem i pokuša da pobije nedužne ljude ili da ih žive spali. Ovo je poslednji trenutak da se cela Srbija osvesti i shvati u kakvo zlo nas mogu odvesti ove strašne podele - istakao je Gašić.

On je pozvao sve političke stranke, nevladine organizacije i javne delatnike da osude ovaj zločin i pokažu da su na strani normalnosti i vladavine zakona.

- Mi ne govorimo o ideološkim i političkim podelama. Mi govorimo o liniji koja deli razum i bezumlje, dobro i zlo. To što nam se danas dogodilo u srcu naše prestonice, jedan zločin iz mržnje, upravo je ta linija, i svako bira stranu sa koje će stati. Ovde ne može biti opravdanja, olakšavajućih okolnosti, nekog posebnog konteksta… Reč je o terorističkom napadu na građane koji, sem što su bili drugačijeg političkog stava, nisu ništa nažao učinili zločincu i njegovim podstrekačima. Zahvalan sam Policiji na izuzetno brzoj reakciji i nadam se da će pravosuđe takođe efikasno reagovati i počiniocu izreći pravednu kaznu - naglasio je ministar odbrane Bratislav Gašić.

BONUS VIDEO: POGLEDAJTE: Trenutak kad je blokader upao u Ćacilend i izvršio teroristički napad