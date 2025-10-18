PRAVNO NASILJE U VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA: Odbijena kandidatura, sukob interesa, kršenje zakona

DVA člana Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva (VST) danas su zbog samovolje predsednika Izborne komisije i kršenja člana 17 stav 1 Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, zatražili hitnu vanrednu sednicu VST kako bi se sprečilo dalje nezakonito i pristrasno postupanje Komisije u procesu izbora za buduće članove VST koji su zakazani za 23. decembar.

FOTO: Arhiva novosti

Oni su, kako saznajemo, članovima VST ukazali da Izborna komisija nije pribavila zapisnike sa kolegijima Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Javnog tužilaštva za ratne zločine pre odlučivanja o kandidacionoj prijavi kandidata kolegijuma Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Nikole Uskokovića, jer bi se iz tih zapisnika utrvrdilo da su kolegijumi bili propisno sastavljeni - tako što su upućeni tužioci bili članovi tih kolegijuma u skladu sa članom 17 Pravilnika, pa samim tim nisu mogli da budu i u sastavu kolegijuma VJT u Beogradu.

Na ovaj način Izborna komisija je pokazala pristrasnost i nezakonito je odbila kandidaturu Uskokovića.

Članovi izborne komisije koji odbijaju učešće u njenom nezakonitom radu, članovima VST su ukazali i da tajnost glasanja na kolegijumima javnih tužilaštava nije utvrđivana ni u jednom slučaju, osim u slučaju VJT u Beogradu, a sve u cilju sprečavanja kandidature Uskokovića koji je predložen ogromnom većinom glasova kolega iz VJT u Beogradu od čak 77 odsto.

Pored toga ukazali su da je član Izborne komisije Zorica Stojšić, prvi zamenik Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, pre par meseci podnela neosnovanu disciplinsku prijavu protiv Uskokovića, sve u cilju sprečavanja njegove kandidature.

Sa druge strane članovima VST su skrenuli pažnju i na sumnje u nepristrasnist predlaganja kandidata - tužioca iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Jovane Dmitrović od strane predsednika Izborne komisije Nebojše Popovića i to na kolegijumu Drugog osnovnog javnog tužilaštva, jer je potom Popović na sednici Izborne komisije glasao za tog istog kandidata koga je predložio.

Zbog nepropisnih sastava kolegijuma ukazali su i na informacije da je javni tužilac Milenko Mandić bio član kolegijuma u postupku predlaganja kandidata i na kolegijumima Apelacionog javnog tužilaštva i JTOK, što je nedopustivo, a Izborna komisija namerno izbegava da pribavi zapisnike sa tih kolegijuma.

Podsetimo, u skladu sa članom 17 Pravilnika - Kolegijum čine glavni javni tužilac i javni tužioci tog tužilaštva, kao i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo.

Međutim, Izborna komisija je odlukama od 9. i 10. oktobra postupila suprotno navedenim odredbama navodeći da - javni tužioci mogu predlagati kandidate za izborne članove Visokog saveta tužilaštva isključivo na kolegijumima javnih tužilaštava u kojima su izabrani.

Ove odluke Izborne komisije izazvale su negodovanje tužilaca širom zemlje jer su suprotne Pravilniku koji je usvojio VST, dok je Izborna komisija samo njegovo radno telo i nema ovlašćenja da menja odredbe Pravilnika.