"KO BLIZANCI, BOKTE" Jovanov: Na istom su zadatku rušenja predsednika Aleksandra Vučića
NARODNI poslanik Milenko Jovanov prokomentarisao je članstvo stranaka Dragana Đilasa i Aljbina Kurtija u PES-u.
- Čestitke! Pa lepo, baš! Imaju zajedničke lobiste, u istoj su grupaciji stranaka, istog dana su u tu grupaciju primljeni, na istom su zadatku rušenja predsednika Aleksandra Vučića ... Ko blizanci, bokte! - navodi se u objavi Milenka Jovanova.
