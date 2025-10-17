Politika

"KO BLIZANCI, BOKTE" Jovanov: Na istom su zadatku rušenja predsednika Aleksandra Vučića

В.Н.

17. 10. 2025. u 17:18

NARODNI poslanik Milenko Jovanov prokomentarisao je članstvo stranaka Dragana Đilasa i Aljbina Kurtija u PES-u.

КО БЛИЗАНЦИ, БОКТЕ Јованов: На истом су задатку рушења председника Александра Вучића

Foto: Printscreen/Alo

- Čestitke! Pa lepo, baš! Imaju zajedničke lobiste, u istoj su grupaciji stranaka, istog dana su u tu grupaciju primljeni, na istom su zadatku rušenja predsednika Aleksandra Vučića ... Ko blizanci, bokte! - navodi se u objavi Milenka Jovanova.

