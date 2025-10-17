Politika

OPOZICIJA ŽIVI U MEHURIMA LAŽI Vučić: Ana je imala sastanak sa najvažnijim ljudima iz CDU

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 11:42

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na tunelu „Iriški venac“ u okviru projekta Novi Sad – Ruma i tom prilikom prisustvovati probijanju desne tunelske cevi.

ОПОЗИЦИЈА ЖИВИ У МЕХУРИМА ЛАЖИ Вучић: Ана је имала састанак са најважнијим људима из ЦДУ

Foto Novosti

On je govorio i o navodima političkih protivnika  da je "poslao pogrešnog čoveka u Bundestag", kaže:

- Volim tu dozu samoobmanjivanja kod naših političkih protivnika. Najvažniji deo u nečijem uspehu je da sagledate realnost, ispravljate svoje greške, vidite gde stvarno stojite i da onda napredujete. Ako sebe ubeđujete u suprotno, živite u svojim mehurima laži. Tu uspeha nema. Ako vi stavrno mislite da je Ana Brnabić trebala da ima sastanak sa šefom Bundestaga, nije. Imala je sastanak sa najvažnijim ljudima iz CDU. To je sestrinska partija SNS. Odlično obavila taj posao i one koji su vodili hajku prema SNS, a to su poslanici Zelenih, izuzetno se ponašala, i odnela pobedu. Oni nisu ni želeli da se ona pojavi, ali je CDU zahtevao, po pravilu da se čuje druga strana. Onda su rekli - vi nazivate te ljude izdajnicima, što ja nisam nikada. Onda je Anapokzala podatke sa njihovih zvaničnih naloga, gde me optužuju da sam veleizdajnik. Onda su ljudi u Bundestagu bili šokirani, jer imaju novinare i neke druge koji prenose potpuno suprotne informacije. Ali je to tako.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOMENTAR: Halid
Kolumne

0 0

KOMENTAR: Halid

POSTOJI li negde tanana duša otporna na sve izazove i sve loše uticaje? Postoji li čovek operisan od mrzovolje, zajedljivosti, mržnje, gramzivosti? Postoji li još jedan dobar čovek na svetu? Donedavno je postojao! Zvao se Halid Bešlić!

17. 10. 2025. u 12:11

Politika
Tenis
Fudbal
TO ĆE OPREDELITI BUDUĆNOST SVETA: Vučić o najavljenom susretu Putina i Trampa u Budimpešti - Ta lokacija nije slučajno odabrana...

TO ĆE OPREDELITI BUDUĆNOST SVETA: Vučić o najavljenom susretu Putina i Trampa u Budimpešti - Ta lokacija nije slučajno odabrana...