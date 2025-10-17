OPOZICIJA ŽIVI U MEHURIMA LAŽI Vučić: Ana je imala sastanak sa najvažnijim ljudima iz CDU

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na tunelu „Iriški venac“ u okviru projekta Novi Sad – Ruma i tom prilikom prisustvovati probijanju desne tunelske cevi.

On je govorio i o navodima političkih protivnika da je "poslao pogrešnog čoveka u Bundestag", kaže:

- Volim tu dozu samoobmanjivanja kod naših političkih protivnika. Najvažniji deo u nečijem uspehu je da sagledate realnost, ispravljate svoje greške, vidite gde stvarno stojite i da onda napredujete. Ako sebe ubeđujete u suprotno, živite u svojim mehurima laži. Tu uspeha nema. Ako vi stavrno mislite da je Ana Brnabić trebala da ima sastanak sa šefom Bundestaga, nije. Imala je sastanak sa najvažnijim ljudima iz CDU. To je sestrinska partija SNS. Odlično obavila taj posao i one koji su vodili hajku prema SNS, a to su poslanici Zelenih, izuzetno se ponašala, i odnela pobedu. Oni nisu ni želeli da se ona pojavi, ali je CDU zahtevao, po pravilu da se čuje druga strana. Onda su rekli - vi nazivate te ljude izdajnicima, što ja nisam nikada. Onda je Anapokzala podatke sa njihovih zvaničnih naloga, gde me optužuju da sam veleizdajnik. Onda su ljudi u Bundestagu bili šokirani, jer imaju novinare i neke druge koji prenose potpuno suprotne informacije. Ali je to tako.