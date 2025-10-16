KO JE TANASIJE MARINKOVIĆ: Samoproglašeni glasnogovornik „Anketne komisije za nadstrešnicu“?

TANASIJE Marinković je sebi, kao članu izmišljene „Anketne komisije za nadstrešnicu“, dodelio zadatak da u ime te nepostojeće grupacije javno, u zvaničnom saopštenju iznese odvratnu optužbu na račun Predsednika Srbije i targetira ga kao „glavnog krivca i vođu organizovane kriminalne grupe koja je odgovorna za pad nadstrešnice u Novom Sadu“.

Foto: Prinstkrin

Iako Marinković u javnosti pokušava da se predstavi kao „nezavisni ekspert“, doktor pravnih nauka i profesor, srpski narod na njegovu žalost ne pati od kolektivne amnezije, tako da je svima dobro poznato da je on u stvari pre svega političar i zastupnik interesa stare Demokratske stranke i njenog bivšeg režima.

Nije narod zaboravio Marinkovićeve nastupe u propagandnim spotovima Demokratske stranke i njenog propalog derivata – koalicije „Da oslobodimo Beograd“, kao što nije slep ni na njegove odlaske na poklonjenje u Brisel i druge prestone gradove neo-liberalnih kolonizatora, gde zloupotrebljava svoju funkciju „lokalnog eksperta Saveta Evrope“ kako bi pričao laži o Srbiji i srpskom narodu i preklinjao ih za pomoć da njegova klika i on ponovo dođu na vlast.

Uz sve to, Marinković sa političkim zapadom koordinira vršenje još jedne svoje funkcije, koja je u ovom trenutku možda i najvažnija – a to je pozicija šefa jedne od glavnih - „liberalne“ grupacije „studenata-blokadera“, koja se trenutno beskrupulozno bori za apsolutnu prevlast protiv ostalih konkurentskih grupacija, u prvom redu one koju predvodi Zdenko Tomanović.

Marinković i Tomanović, svako preko svojih operativaca među „studentima-blokaderima“, pokušavaju da preuzmu kontrolu nad što više fakulteta. U skladu sa tim, Marinković preko svog glavnog eksponenta, Vukašina Lalovića sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, ovih dana sa velikim uspehom sprovodi čistke Tomanovićevih kadrova i izbacuje ih iz fakultetskih „plenuma“.

Sa druge strane, Tomanovićevi najpouzdaniji puleni – Lazar Mišić sa Poljoprivrednog fakulteta, Uroš Kačarević sa Fakulteta organizacionih nauka, Ilija Zubac sa Elektrotehničkog fakulteta, kao i njegovi eksponenti na drugim fakultetima, koji su nedavno uhvaćeni na sastanku sa Milom Lomparom i liderima „Narodnih patrola“, prete da će za odmazdu objaviti kompromitujuće snimke Vukašina Lalovića i njegovih saradnika, na kojima se eksplicitno vidi njihovo skandalozno i, kako navode, „protivprirodno“ ponašanje.

Pored toga, Tomanovićevi puleni prete da će objaviti i dokaze o „sprezi Tanasija Marinkovića sa Žižićem iz Londona i njihovim špijunima“, pri čemu ističu da je Marinković na Univerzitetu u Beogradu „samo gostujući profesor“, dok je njegov „pravi dom“ u Strazburu, gde živi i njegova supruga, koja je inače turske nacionalnosti, a zaposlena je pri Evropskom sudu za ljudska prava.

Kao još jedan nedvosmisleni dokaz da radi za strance, lično Tomanović svojim najbližim saradnicima navodi to što Marinković insistira na uključivanju svetski poznatog ideologa „obojenih revolucija“ Srđe Popovića, kao i njegovih bivših „otporaša“, inače starih kadrova Demokratske stranke, u rad „Pobunjenog univerziteta“, kako bi posredstvom profesora uspostavili kontrolu nad „studentima“ i privoleli ih „na saradnju sa Božom Prelevićem i zapadnom ekipom“.

Tomanovićevi saradnici potenciraju i to da je Marinkovićeva grupa „studenata“ novac za svoj rad, preko Vukašina Lalovića, letos preuzela u Splitu, dok ih sa druge strane „novcem zasipa“ i Dušan Petrović, koji rukovodi svim preostalim strukturama nekada moćne Demokratske stranke. Jedna od stvari koja Marinkovićeve konkurente veoma brine je i to što stari kadrovi te stranke već mesecima obučavaju „studente“ za izbore i izborne kampanje, a sada se nameću i kao „stručnjaci“ za budući glavni izborni štab.

Dakle, Tanasije Marinković nije, kako pokušava da se predstavi, „nezavisni ekspert“ nekakve izmišljene anketne komisije, već je u stvari glavni eksponent propalih političara iz bivšeg režima, koji „umotavanjem u novu ambalažu“ pokušavaju da se ponovo „prodaju“ narodu i dokopaju vlasti, zahvaljujući promociji svog novog brenda – „Studenti u blokadi“.

Da li će narod na izborima želeti da kupi ovu staru stranku – novo pakovanje, odgovor je jasan, ali je pitanje da li će Marinković i njegova klika uopšte dobiti priliku da se oprobaju na „tržištu“, ili će ih pre toga počistiti konkurenti na čelu sa Zdenkom Tomanovićem, rektorom Vladanom Đokićem i mnogim drugim interesnim grupama.