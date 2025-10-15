OGLASIO SE CIK Srpska lista osvojila najviše odborničkih mesta u Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici

Srpska lista osvojila je najviše odborničkih mesta u opštinama Severna Mitrovica i Zubin Potok na lokalnim izborima održanim 12. oktobra, pokazuju podaci centralne izborne komisije u Prištini (CIK).

Kako je objavljeno na sajtu CIK-a, Srpska lista je u Severnoj Mitrovici dobila 4.693 glasa, odnosno 62,57 odsto.

Na drugom mestu je Građanska inicijativa “Sever za sve” koja je dobila 828 glasova ili 11,04 odsto.

Na trećem mestu je Pokret Samoopredeljenje sa 583 glasa, odnosno 7,77 odsto.

Srpska demokratija dobila je 494 glasa ili 6,59 odsto, a Demokratska partija Kosova 319 glasova, odnosno 4,25 odsto.

Stranka “Za slobodu pravdu i opstanak” osvojila je 108 glasova, Srpski narodni pokret 63 glasa, Nova demokratska stranka 36 glasova i Novo lice-narodna pravda 25 glasova.

Većina i u Zubinom Potoku

U Zubinom Potoku Srpska lista je osvojila 2.913 glasova, odnosno 75,56 odsto.



Demokratska partija Kosova dobila je 184 glasa, Za slobodu, pravdu i opstanak125 glasova, a Kosovski savez 86 glasova.

Za Srpsku demokratiju glasala su 54 birača, a za Novo lice - Narodna pravda 49 birača.

Prethodno su prebrojani svi glasovi za odbornike u Zvečanu, Štrpcu, Partešu, Ranilugu i Klokotu i Srpska lista je i u tim opštinama osvojila većinu odborničkih mesta.

Pobeda u 9 opština

Prema preliminarnim rezultatima, na lokalnim izborima 12. oktobra u devet od 10 opština sa srpskom većinom kandidati Srpske liste ubedljivo su pobedili u prvom krugu, a u Klokotu u drugi krug koji će biti održan 9. novembra idu kandidat Srpske liste Božidar Dejanović i kandidat Srpske Narodne sloge Srećko Spasić.

Većini opština sa albanskom većinom u prvom krugu nije dobila gradonačelnika, uključujući veće gradove - Prištinu, Prizren i južni deo Kosovske Mitrovice.

Prema podacima CIK-a, izlaznost na izborima bila je 40,10 odsto, a u srpskim sredinama mnogo veća - u Zubinom Potoku čak 61,95, u Zvečanu 59,75, u severnom delu Kosovke Mitrovice 45,84, u Novom Brdu 55,90, u Štrpcu 48,09, u Gračanici 47,14 odsto, a Ranilugu 59,40 odsto upisanih birača.

(Kurir)