"BIO JE OVO DOBAR DAN ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SRBIJE" Brnabić: Ključno je da smo po prvi put bili pozvani da se zvanično obratimo

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oglasila se nakon sastanka u Bundestagu.

TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ

- Savezna republika Nemačka je jedan od najvažnijih ekonomskih i političkih partnera Srbije. Iz ovog razloga, bilo mi je posebno važno da se odazovem pozivu Odbora za evropske poslove Bundestaga i učestvujem u raspravi o Srbiji.

TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ

Pitanja nisu bila jednostavna, ali je ključno da smo po prvi put bili pozvani da se zvanično obratimo i da damo odgovore na brojne dileme. Samo ova činjenica je pokazatelj da je Srbija uvažena i poštovana. Zahvaljujem se još jednom na pozivu. Uz posetu predsednice Evropske komisije Ursule for der Lajen Beogradu i dobre sastanke sa predsednikom Aleksandar Vučić, kao i ostalim činiocoma našeg društva, bio je ovo dobar dan za evropske integracije Srbije - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

