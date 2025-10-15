"BIO JE OVO DOBAR DAN ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SRBIJE" Brnabić: Ključno je da smo po prvi put bili pozvani da se zvanično obratimo
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oglasila se nakon sastanka u Bundestagu.
- Savezna republika Nemačka je jedan od najvažnijih ekonomskih i političkih partnera Srbije. Iz ovog razloga, bilo mi je posebno važno da se odazovem pozivu Odbora za evropske poslove Bundestaga i učestvujem u raspravi o Srbiji.
Pitanja nisu bila jednostavna, ali je ključno da smo po prvi put bili pozvani da se zvanično obratimo i da damo odgovore na brojne dileme. Samo ova činjenica je pokazatelj da je Srbija uvažena i poštovana. Zahvaljujem se još jednom na pozivu. Uz posetu predsednice Evropske komisije Ursule for der Lajen Beogradu i dobre sastanke sa predsednikom Aleksandar Vučić, kao i ostalim činiocoma našeg društva, bio je ovo dobar dan za evropske integracije Srbije - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
