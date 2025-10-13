Politika

POLICIJA NA POZIV NOVOG DIREKTORA UŠLA U JUNAJTED GRUPU: Po nalogu VJT češljaju se Šolakovi papiri

Новости онлине

13. 10. 2025. u 11:20

NA POZIV novog direktora, policijski inspektori ušli su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prostorije Junajted grupe gde, kako se saznaje iz izvora bliskog tužilaštvu, prikupljaju dokumentaciju o poslovima ove bivše firme Dragana Šolaka.

Prema nezvaničnim saznanjima, novi direktor Junajted grupe podneo je krivičnu prijavu protiv starog rukovodsva zbog sumnje na korupciju.

Policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu trenutno na licu mesta izuzima dokaze, kako bi se ispitale eventualne zloupotrebe.

