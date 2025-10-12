APSOLUTNA POBEDA: Srpska lista osvojila 9 od 10 opština sa srpskom većinom

SRPSKA lista proglasila je pobedu na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.

Foto printskrin Tanjug

Na današnje lokalne izbore izašlo je ukupno 57.786 Srba, što je 3.667 više nego što je izašlo na parlamentarne izbore u februaru, kada je glasalo 54.109 Srba.

Srpska lista osvojila 9 od 10 opština sa srpskom većinom.

-Ono što je najbitnije za srpski narod jeste da smo odneli ubedljivu pobedu u svih 10 opština sa srpskom većinom, a ono što je najbitnije za srpski narod i Srbe jeste da su četiri opštine severno od Ibra vraćene građanima koji su danas olovkom rekli šta su imali, a to je da je Srpska lista ubedljivo pobedila, kazao je Elek.

On je istakao da to nije pobeda samo Srpske liste, već da je to, pre svega, pobeda srpskog naroda, pobeda srpske sloge, srpskog jedinstva i pobeda svega onoga što je srpsko na Kosovu i Metohiji.

-Zato koristim ovu priliku da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je dao ogromnu podršku srpskom narodu i srpskom društvu. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo Vladi Republike Srbije i Kancelariji za KiM, a najveću zahvalnost dugujemo našim građanima, najhrabrijim Srbima koji postoje na svetu, koji su smogli snage i hrabrosti i u ovoliko velikom broju izašli na ove izbore i doneli Srpskoj listi ubedljivu pobedu, istakao je Elek.

Dodao je da je danas za Srbe bio težak dan jer je bilo potrebno, u nekim situacijama, da nadljudskim naporima sačuvaju glasove i odbrane ono što treba da odbrane.

-Koristim ovu priliku da se zahvalim svim našim članovima u biračkim odborima, koji su perfektno obavili svoj zadatak, koji su morali da brane kutije. Naročito kada su trebale da budu transportovane, vodeći računa da nam se ne desi ono što nam se desilo na parlamentarnim izborima, kada, svi dobro znate da smo osvojili svih 10 mandata, a da su se glasovi brojali više od 40 dana, dok se nije stvorio jedan mandat, čiji epilog ima sada, znate koji, u Skupštini Kosova, rekao je Elek.

Naglasio je da je posebno veliki pritisak bio na glasačima, na biračkim telima u Severnoj Mitrovici i članovima biračkih odbora, kao i da su druge partije želele da uspore proces glasanja.

Kako je rekao, više desetina građana dolazilo je danas u Srpsku listu da se žale kako su vraćeni sa biračkih mesta jer im je rečno da nisu na spisku i da nema njihovih imena i prezimena.

-No i pored svega toga, i pored toga što su želeli da nas ukinu, da nas zabrane, što su nas osporavali, nazivali izdajicama i lopovima, narod je prepoznao da nismo izdajice, da nismo lopovi, da smo rodoljubi, da smo uz svoj narod, da najviše volimo svoj narod, da ne želimo da se odreknemo svog naroda, svoje države Srbije, svog predsednika i zato smo odneli ubedljivu pobedu u svih deset opština, rekao je predsednik Srpske liste.

On je izneo preliminarne rezultate lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, prema kojima je Srpska lista odnela pobedu u prvom krugu izbora za gradonačelnike u devet od 10 opština sa srpskom većinom.

Prema tim preliminarnim podacima, SL je u Severnoj Mitrovici osvojila 4.659 glasova, odnosno 59,89 odsto, u Zvečanu je osvojila 3.413 glasova, odnosno 89,5 odsto.

U Leposaviću je SL osvojila 5.341 glas, odnosno 73,58 odsto, a u Zubinom Potoku 2.873 glasova, to jest 70 odsto.

-Opština koja je najviše bila izložena raznim vrstama inženjeringa, gde su pokušali da nam otmu pobedu, a nisu uspeli, džaba su se udruživali, opština Gračanica, osvojeno 7.115 glasova ili 62,04 odsto, rekao je Elek.

Naveo je da je u Štrpcu SL osvojila 3.830 glasova, odnsono 59 odsto, a u Novom Brdu 3.631 glasa ili 63,05 odsto.

Prema preliminarnim podacima, jedino će se u opštini Klokot ići u drugi krug glasanja, gde je Srpska lista osvojila 882 glasa, odnosno 41 odsto.

U Partešu je SL osvojila 1.812 glasova, što je 89,93 odsto, a u Ranilugu 1.975 glasova ili 71 odsto.

-Neka je srećna pobeda srpskom narodu koju večeras namenjujemo i našim sunarodnicima u centralnoj Srbiji, istakao je Elek.

Na početku konferencije za medije obratio se i potpredsednik Srpske liste Igor Simić, koji je istakao da je ta stranka koja je najveća, najvažnija srpska stranka na KiM, odnela još jednu ubedljivu pobedu.

Eleka i Simića su ispred prostorija Srpske liste dočekali brojni građani koji su im čestitali, skandirajući "Srbija".