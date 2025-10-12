VUČIĆ O SANKCIJAMA ZA NIS: Očekujem koristan sastanak sa Djukovim i konkretne predloge
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da sutrašnji sastanak sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim bude koristan kao i da očekuje konkretne predloge.
On je to rekao na pitanje novinara šta očekuje od tog sastanka, nakon obilaska radova u GAK u Višegradskoj.
Govoreći o dešavanjima u Skupštini Srbije, on je rekao da nije imao vremena da ih isprati.
"Ništa nisam pratio. Pokazao mi je stariji sin šta je Brnabić odgovorila Parandiloviću. Nemam pojma šta se dešavalo, bavio sam se važnijim pitanjima. Važnije mi je bilo da se zakon o legalizaciji nađe u proceduri. Bilo koji komentar da vam dam nemam, ništa nisam čuo, bavio sam se važnijim stvarima", rekao je Vučić.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.
12. 10. 2025. u 08:07
