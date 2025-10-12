VUČIĆ O SANKCIJAMA ZA NIS: Očekujem koristan sastanak sa Djukovim i konkretne predloge

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da sutrašnji sastanak sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim bude koristan kao i da očekuje konkretne predloge.

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

On je to rekao na pitanje novinara šta očekuje od tog sastanka, nakon obilaska radova u GAK u Višegradskoj.

Govoreći o dešavanjima u Skupštini Srbije, on je rekao da nije imao vremena da ih isprati.

"Ništa nisam pratio. Pokazao mi je stariji sin šta je Brnabić odgovorila Parandiloviću. Nemam pojma šta se dešavalo, bavio sam se važnijim pitanjima. Važnije mi je bilo da se zakon o legalizaciji nađe u proceduri. Bilo koji komentar da vam dam nemam, ništa nisam čuo, bavio sam se važnijim stvarima", rekao je Vučić.

