Politika

VUČIĆ O SANKCIJAMA ZA NIS: Očekujem koristan sastanak sa Djukovim i konkretne predloge

В.Н.

12. 10. 2025. u 12:01

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da sutrašnji sastanak sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim bude koristan kao i da očekuje konkretne predloge.

ВУЧИЋ О САНКЦИЈАМА ЗА НИС: Очекујем користан састанак са Дјуковим и конкретне предлоге

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

On je to rekao na pitanje novinara šta očekuje od tog sastanka, nakon obilaska radova u GAK u Višegradskoj.

Govoreći o dešavanjima u Skupštini Srbije, on je rekao da nije imao vremena da ih isprati.

"Ništa nisam pratio. Pokazao mi je stariji sin šta je Brnabić odgovorila Parandiloviću. Nemam pojma šta se dešavalo, bavio sam se važnijim pitanjima. Važnije mi je bilo da se zakon o legalizaciji nađe u proceduri. Bilo koji komentar da vam dam nemam, ništa nisam čuo, bavio sam se važnijim stvarima", rekao je Vučić.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
Panorama

0 0

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POČELI LOKALNI IZBORI NA KIM: Oglasio se CIK u Prištini, do sada najveća izlaznost u ovim opštinama (FOTO/VIDEO)

POČELI LOKALNI IZBORI NA KIM: Oglasio se CIK u Prištini, do sada najveća izlaznost u ovim opštinama (FOTO/VIDEO)