Politika

CELA EVROPA JE U PSIHOZI RATA: Predsednik Vučić izneo ozbiljno upozorenje

В.Н.

11. 10. 2025. u 12:02

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izneo je ozbiljna upozorenja o situaciji u Evropi i svetu.

ЦЕЛА ЕВРОПА ЈЕ У ПСИХОЗИ РАТА: Председник Вучић изнео озбиљно упозорење

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

Kaže da je situacija komplikovana jer bez obzira da se i sutra promeni situacija i da dođe do primirja između Rusije i SAD, Evropljani neće tako lako promeniti stavove.

- Cela Evropa je u psihozi rata, a mi se pravimo kao neki igrač koji uživa, jede sendvič, liže lizalicu i navija ko će da pobedi i baš nas briga, pa ne može da nas bude baš briga -rekao je Vučić i dodao:

- Situacija je komplikovana, posle Tita sam najduže na vlasti na Balkanu, a ne samo u Srbiji, moje iskustvo je veliko. Naučio sam na komplikovane i teške istuacije. Mi znamo kako da upravljamo krizom, kako da izborimo i  pronađemo najbolja rešenja. Ovo je najteži izazov za nas do sada ali ćemo rešenja pronaći. Samo bih molio ljude, bez nervoze. Videćemo šta nas čeka u ponedeljak. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal