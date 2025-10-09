VUČIĆ O NAORUŽAVANJU PRIŠTINE: Zamolio sam Erdogana pre više od godinu da prestanu, razgovaraću opet sa njim

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obraća javnosti i govorio o naružavanju Prištine.

Pozvao je sve Srbe da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu, koja je odgovorna.

- Ne naređuje joj Kurti ni strane ambasade. To su ljudi koji su izdržali najstrašniji teror, kako od albanskih vlasti ali i onih spolja.

- Ja sam juče snažno reagovao na dodatno naoružavanje Albanaca na KiM od strane Turske. Ovo nije od juče, daću vam faktografiju, ovo je upereno za zaštitu međunarodnog javnog poretka. Pošto sam video glupe natpise u domaćoj štampi... Uvek ću da budem dobar domaćin Erdoganu, reč je o čoveku koji je posle Ataturka najveći turski lider. Moj posao je da stanem na stranu svog naroda i da se borim za interese svog naroda. Sigurno ću razgovarati sa Erdoganom. Pre godinu i nešto dana sam ga zamolio da prestanu sa naoružavanjem Prištine. Ukazao sam im na Rezoluciju 1244, zamoli da se to dalje ne dešava. To smo zamolili i Amerikance. Da li je ovo sila koja može Srbiju da uplaši, pobedi, ugrozi? Ne, ali je zabrinjavajuća namera da se sa tim nastavi.

- Mi imamo svu dokumentaciju. Zahtevamo i molimo UN da reaguju i da se poštuju rezolucije i Povelja UN. Molimo naše turske partnere da razgovaraju sa nama i uvaže baše interese. Ponašanje Turske je od najvećeg značaja za stabilnost ovog regiona. Molim ih da uzmu u obzir interese celog regiona, Srbije. Mi želimo najbolje odnose, ali molimo za poštovanje elementarnih normi i elementarnih interesa srpskog naroda. Gledaćemo da pronađemo zajednički jezik i nastavimo uspešnu saradnju.