"OPASNE I GNUSNE LAŽI": Mali izneo konkretne podatke i postavio na mesto opoziciju

MINISTAR finansija Siniša Mali poručio je danas da je specijalizovana izložba Ekspo 2027 razvojna šansa koju Srbija neće propustiti i istakao da je sigurnost i bezbednost svih učesnika izložbe prioritet.

Foto: Printscreen

Mali je u Skupštini Srbije odbacio navode poslanika "Mi snaga naroda" Slobodana Ilića, koji je tvrdio da se ne gradi po standardima i istakao da je to što Ilić govori opasno, ali i glupo.

- Opasno je govoriti o tome da ono što se gradi, da je nebezbedno i da se ne radi po standardima, ili da se ne radi po zakonima. Apsolutno nije tačno. Pogotovo kad ste čuli da je neko izrekao takvu nebulozu da se bez lokacijskih uslova izdaju građevinske dozvole, da se bez lokacijskih uslova izdaju i upotrebne dozvole itd - rekao je Mali.

Navodeći da je bilo reči da Ekspo košta 15 milijardi evra, pa 14 milijardi evra, Mali je kazao da ceo projekat "Skok u budućnost" sa 323 projekta širom Srbije košta oko 18 milijardi evra.

On je objasnio da je među tim projektima i brza pruga od Novog Sada do Subotice dužine 108 kilometara koju je predsednik Aleksandar Vučić otvorio pre nekoliko dana.

- Među njima je 57 kilometara novih autoputeva koje smo otvorili ove godine. Nove škole, nove bolnice, dakle 323 projekta širom naše Srbije koje hoćemo da završimo do kraja 2027. godine i da podignemo kvalitet infrastrukture, da podignemo kvalitet života građana Srbije. Naravno da ne zaboravim podizanje životnog standarda, u smislu podizanja plata, podizanju minimalne zarade, podizanja penzija. Da, to je nekih 17,8 milijardi evra, 18 milijardi evra koje ulažemo u životni standard građana Srbije, u kvalitet života naše Srbije - istakao je Mali.

Mali je naveo da Srbija želi da se predstavi na najbolji način 2027. godine.

- Juče sam vam rekao, 122 zemlje su već prihvatile da dođu u Srbiju, prijavile se, najavile svoj dolazak. To će biti najmasovnija specijalizovana izložba ikada u istoriji specijalizovanih izložbi. Takođe, želim da vas podsetim da su se za tu istu izložbu kandidovali i Amerika, i Španija, i Tajland, i Argentina. Da, mi smo sve njih pobedili, dobili poverenje najvećeg broja zemalja - podsetio je ministar.

On je ukazao da je upravo jedan takav događaj najveća razvojna šasna koju Srbija ima.

- Sa ovim investicijama koje smo napravili, ne samo da ćemo umrežiti našu Srbiju autoputima, izgraditi još kilometara brze pruge, još škola, još bolnica, otvoriti nove fabrike, dostići taj nivo od 1.400 evra prosečne plate, 650 evra prosečne penzije, 650 evra minimalne zarade, nego ćemo se predstaviti celom svetu na pravi način - rekao je Mali.

On je ukazao da se u međuvremenu koriste prilike da se kroz bilateralne sastanke unapredi ekonomija, kultura, sport, sve oblasti društvenog života.

- I onda, što je najvažnije, od 2028. godine sa svim tim otvaramo novu fazu ekonomskog rasta i razvoja naše Srbije i rekao sam i juče, vrlo brzo ćemo izaći i sa programom i predlogom kako i na koji način želimo da se Srbija razvija do 2035. godine - rekao je Mali.

Ministar je rekao da posle Ekspa ostaju napravljeni objekti.

- Hoćemo da nastavljamo dalje da radimo i zato kažem da ono što ćemo završiti od građevinskih radova do 2027. godine je po meni prva faza, naravno da ćemo nastaviti da radimo, kao što gradimo i tunele, kao što gradimo i autoputeve, kao što gradimo i mostove i sve ostalo, dakle, nastavićemo da gradimo, da radimo i da ulepšavamo našu Srbiju - rekao je Mali.

Kada je reč o upotrebnoj dozvoli, Mali je rekao da Ilić ne razume specifičnost organizovanja jedne izložbe poručujući da je bezbednost najvažnija.

- Vi imate pozitivan izveštaj tehničke komisije koji je de facto korak ili jednak kao upotrebna dozvola. A zašto se ovo radi na poseban način kada je Ekspo u pitanju ? Upravo zbog toga što kada napravite jedan objekat, imajte u vidu da vi ključeve tog objekta predajete učesnicima Ekspa, dakle njih 122 u ovom trenutku, koji u okviru njih prave svoje objekte. A nakon završetka te izložbe, ti objekti unutar hala se onda demontiraju, odnose šta god se radi sa njima, a hale ostaju i zato piše u zakonu da ćemo odmah nakon izložbe, a u određenom roku, izdati konačnu upotrebnu dozvolu - objasnio je Mali.

On je rekao da mu je važno da građani Srbije znaju da su se borili i izborili za realizaciju Ekspo izložbe.

- Moramo još mnogo toga da uradimo, naravno, nakon toga i još brže i još više, ali ovo je za nas najveća razvojna šansa, nećemo je propustiti. Sigurnost i bezbednost svih učesnika su nama prioritet i na takav način ćemo se ponašati i u budućnosti - poručio je Mali.

(Tanjug)