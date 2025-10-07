BRUKA: Portal Nove S izvrće reči šefa delegacije FPO u Evropskom parlamentu o Srbiji
PORTAL Nove S nastavlja sa izveštavanjem koje je neistinito i na štetu Srbije i njenih građana.
Oni su tako preneli reči šefa delegacije FPO u Evropskom parlamentu Haralda Vilimskog, koji je rekao da je "Srbija prva na listi za ulazak u Evropsku Uniju", sa naslovom "Vučićev prijatelj iz Beča, odlikovan Ordenom srpske zastave, sada poručuje: Srbiji nije mesto u EU".
Vilimski je rekao da Srbija stoji najbolje:
„Srbija je prva na listi. Uradila je domaći zadatak i jedini je ozbiljan partner.“
