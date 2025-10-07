Politika

BRUKA: Portal Nove S izvrće reči šefa delegacije FPO u Evropskom parlamentu o Srbiji

07. 10. 2025. u 18:07

PORTAL Nove S nastavlja sa izveštavanjem koje je neistinito i na štetu Srbije i njenih građana.

БРУКА: Портал Нове С изврће речи шефа делегације ФПО у Европском парламенту о Србији

Foto: N.Skenderija

Oni su tako preneli reči šefa delegacije FPO u Evropskom parlamentu Haralda Vilimskog, koji je rekao da je "Srbija prva na listi za ulazak u Evropsku Uniju", sa naslovom "Vučićev prijatelj iz Beča, odlikovan Ordenom srpske zastave, sada poručuje: Srbiji nije mesto u EU".

Vilimski je rekao da Srbija stoji najbolje:

„Srbija je prva na listi. Uradila je domaći zadatak i jedini je ozbiljan partner.“

