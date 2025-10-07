Politika

VUČIĆ O IZGRADNJI NACIONALNOG STADIONA: "Završićemo ga pre 1. maja 2027 i biće najlepši u regionu i jedan od najmodernijih u Evropi"

V.N.

07. 10. 2025. u 11:30

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić odgovorio je na optužbe tajkunskih medija da Nacionalni stadion neće biti izgrađen i da država plaća malu cenu za gradnju.

ВУЧИЋ О ИЗГРАДЊИ НАЦИОНАЛНОГ СТАДИОНА: Завршићемо га пре 1. маја 2027 и биће најлепши у региону и један од најмодернијих у Европи

Foto: Printskrin/TV Pink

- Pa zar nisu rekli da mi hoćemo da ukradem opare i da plaćamo visoke cene i da je ceo projekat za pljačku. Kako sad dajemo malu cenu? A hoćemo l istići, ili ne za EKSPO, šta su oni sve govorili. Kao i za leteće taksije, a uveravam vas imaćemo leteće taksije za EKSPO. Pre 8 godina demonstrirali su u Beogradu na vodi, demonstrirali žutim patkama, danas ovde kupuju stanove. Kao što će ovu prelepu zgradu da koriste svi građani Srbije. Što se stadiona tiče, trkaćemo se i izgradićemo ga na vreme. Neće stići do 1. decembra 2026, ali do EKSPA će stići i to će biti lepotica i za uživanje. Završićemo ga pre 1. maja 2027 i biće najlepši u regionu i jedan od najmodernijih u Evropi.

- Da obavestim sve u regionu da mogu da dođu da uživaju u brzoj prugi. Nigde u regionu to nema, jel znate da nigde u njihovim medijima to niste mogli da pročitate. Šta je problem, što krijete to? Ne brinite i na taj stadion ćemo ih pozvati i da mogu da uživaju i dođu na najbolji stadion da ga vide i pre otvaranja EKSPA - rekao je Vučić.

