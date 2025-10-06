Politika

OTKUD BAŠ BAČULOV NA SNIMKU: Da li će rasplet doneti pravdu žrtvama?

Novosti online

06. 10. 2025. u 19:58

MIŠA Bačulov, nasilnik, ekstremista, predvodnik zavedenih.

ОТКУД БАШ БАЧУЛОВ НА СНИМКУ: Да ли ће расплет донети правду жртвама?

Foto: Printskrin

Ko ga plaća i za šta konkretno? I kako je moguće da je baš on  na snimcima koje je tužilac izuzeo iz dokaza?

Snimak samo jedne kamere može biti više nego dovoljan da mreža o korupciji koju plete deo plaćeničkog tužilaštva oko vladajuće strukture padne u vodu.

Da li će rasplet doneti pravdu žrtvama?

