TONE BROD BLOKADERA: Ursulin govor potvrdio njihov poraz
BLOKADERI već mesecima sprovode teror nad građanima Srbije pokušavajući da dođu na vlast nasilnim putem, ali njihov brod je počeo da tone nakon što su im međunarodne luke stavile veto.
Naime, jedan od pokušaja ofanzive opoziciono-blokaderske grupacije doživeo je debakl u septembru u Evropskom parlamentu, kada su tražili sankcije za Srbiju, kao i isključenje Srpske napredne stranke iz pridruženog članstva Evropske narodne partije.
Ovaj poraz je potvrdio i govor predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.
Predsednica u svom izlaganju nije spominjala Srbiju, a kamoli njihove zahteve, već je isključivo govorila o Zapadnom Balkanu i potrebi da region bude integrisan u EU.
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
