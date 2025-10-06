TONE BROD BLOKADERA: Ursulin govor potvrdio njihov poraz

BLOKADERI već mesecima sprovode teror nad građanima Srbije pokušavajući da dođu na vlast nasilnim putem, ali njihov brod je počeo da tone nakon što su im međunarodne luke stavile veto.

Foto: Profimedia

Naime, jedan od pokušaja ofanzive opoziciono-blokaderske grupacije doživeo je debakl u septembru u Evropskom parlamentu, kada su tražili sankcije za Srbiju, kao i isključenje Srpske napredne stranke iz pridruženog članstva Evropske narodne partije.

Ovaj poraz je potvrdio i govor predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.

Predsednica u svom izlaganju nije spominjala Srbiju, a kamoli njihove zahteve, već je isključivo govorila o Zapadnom Balkanu i potrebi da region bude integrisan u EU.