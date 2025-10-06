"ŽIVE U MEHURU SOPSTVENIH LAŽI" Vučić: Na skupovima protiv blokada 168.000 ljudi, a u najboljem danu blokadera bilo 7.800

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da je pre nedelju dana na skupovima protiv blokada bilo 168.000 ljudi, a da je u najboljem danu blokadera bilo 7.800 ljudi na nivou cele Srbije i ukazao da to govori koji su skupovi doživeli debakl.

Foto Novosti

Vučić je u Draču, gde je učestvovao na samitu Procesa Brdo-Brioni, na molbu novinara da prokomentariše tvrdnje opozicionih medija da ove nedelje nisu održani skupovi protiv blokada jer su "svi prethodni doživeli debakl" i objavu studenata Pravnog fakulteta da će "odgovarati svi koji idu na te skupove", rekao da se po brojevima vidi ko je uspešan, a ko je neuspešan.

- Ako pogledate istraživanje javnog mnjenja bolje i da ne govorim. Ali to je ta slika u koju oni počinju da veruju zato što žive u mehuru sopstvenih laži i neistina - istakao je predsednik Srbije.

Vučić je primetio da slično izveštavaju i mediji u Hrvatskoj i da pišu o ''hiljadama prosvjednika'' na skupovima blokadera, a da o skupovima protiv blokada nema ni vesti.

- Oni napišu u svim svojim medijima ''hiljade prosvjednika je tu i tu'', pa jeste hiljade, njih tri. A tamo gde ima stotine hiljada, to ne postoji kao vest. Moći ćete da vidite da sam jeo pasulj, ne grašak, a da je pasulj baš tog dana bio loš, ali nećete moći da vidite brzu prugu u Srbiji. Zato što niko od njih, od Slovenije do Albanije, nema takvu prugu i nema takve vozove. Ali to je sve logično, zato je potrebno srušiti i mene i mnoge bolje od mene unutar državnog sistema - rekao je Vučić.

Dodao je da objave studenata u blokadi Pravnog fakulteta o onima koji idu na skupove protiv blokada govore koliko su daleko od realnosti i da žive u svom svetu koji je, kako je istakao, mnogo udaljen od stvarnog života.

(Tanjug)