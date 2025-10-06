SNIMAK MIŠE BAČULOVA PRE PADA NADSTREŠNICE: Vučić postavio dva ključna pitanja (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da se u vezi pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu uvek držao zvanične verzije, ali da je čudno to što je viši javni tužilac u Novom Sadu tražio izuzeće dva snimka, kao i to što se tek pre nekoliko dana došlo do snimaka na kojima se neposredno pred pad nadstrešnice vide neki ljudi za koje se nije znalo da su bili tu, među kojima je i Miša Bačulov.

Foto: TV Pink Printskrin

Vučić je na TV Pink kazao da nikada nije hteo da komentariše Đuru Racu i ono što je on govorio u vezi terorističkog napada na železničkoj stanici i da ni danas ne veruje u to.

- Uvek sam se držao zvaničnih verzija. Ne znam, ali znate da sam se pitao, kako to da smo mi tek pre neki dan, pre deset dana, dobili snimke sa nastrešnice i videli neka poznata lica za koja nismo znali da su tu bila. Neposredno pred pad nastrašnice, tri sata pred pad nastrašnice, mi vidimo kako unezvereno šeta Miša Bačulov, a da nam to niko iz policije nije rekao - rekao je Vučić.

Kako je dodao, ne smatra da on ima veze sa padom nadstrešnice, veruje i nada se u to, ali da je čudno zašto za to niko nije znao.

- Dana 2.11.2024. viši javni tužilac u Novom Sadu izdao je dve naredbe za izuzimanje snimaka. Na prvoj naredbi broj naredbe KTR 148824, traži se izuzimanje od 11 do 13 časova. A onda druga naredba, koja je izdata malo kasnije, istog dana, za širi prilaz stanici i bočni prilaz, samo od 11.50 do 12 časova. Na osnovu čega su zaključili da nije bilo bitno i kako su oni već 2. novembra, dakle, dan posle nesreće, znali šta je uzrok - kazao je Vučić.

Navodi da je prvo pitanje zbog čega je to urađeno, a drugo zašto je skraćivano vreme.

Navodeći da veruje u zvaničnu verziju, Vučić je kazao da se pita zašto niko nije obavestio o tome.

Foto: Printscreen

- Što nam niko nije rekao, možda tu postoji neki trag. Možda. Jedan u hiljadu. Ali možda. Zamislite da se ispostavi da je istina, a vi ste hapsili, maltretirali majku dvoje dece, majku troje dece i držali godinu dana u pritvoru. Šta se to dogodilo bez veštačenja, bez ičega. To je moje ključno pitanje. A još važnije pitanje je kako to da 11 meseci niko od nas ne zna da postoje snimci na kojima se vide i neka lica za koja je čudno da se vide na tom mestu - rekao je Vučić.

Kako je dodao, pitanje je zašto to institucije nisu uopšte ni ispitale, već se odmah prihvatila jedna verzija, a to je da je korupcija, da je Tomislav Momirović hteo novac, firme bliske vlasti, Goran Vesić i drugi.