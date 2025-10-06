Politika

BRNABIĆ UOČI SEDNICE PARLAMENTA: Nadam se širokoj podršci poslanika zakonima o legalizaciji i izvršiteljima

В. Н.

06. 10. 2025. u 08:40

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić rekla je da je sve spremno za raspravu u parlamentu, navodeći da će danas u 11 sati biti održana sednica Kolegijuma sa potpredsednicima i šefovima poslaničkih grupa o toku sutrašnje sednice.

Foto: Printskrin

- Nadam se da će sve poslaničke grupe prisustvovati - rekla je Brnabićeva, gostujući u Dnevniku RTS-a, dodajući da sutra u 10 sati kreće sa radom prvo jesenje zasedanje.

Predsednica Skupštine se nada širokoj podršci jer je, kako navodi, višedecenijski problem legalizacije rešen, što je najvažniji zakon koji imamo.

- To je problem koji niko nije uspeo da reši - kaže Brnabićeva. 

- Svi zajedno treba da radimo na tome. Važno je da pokažemo ozbiljnost prema svim građanima Srbije. Očekujem široku podršku, kao i za izmene zakona o izvršenju - istakla je ona.

Prema njenim rečima, to su stvari oko kojih možemo da pokažemo da se slažemo. 

U parlamentarnoj demokratiji parlament je mesto gde se raspravlja, tu se predstavljaju vaše politike, navodi Brnabićeva. 

- Nadam se da će svi učestvovati, parlament je mesto za debatu - kaže Brnabićeva.

Govoreći o dnevnom redu sednice, kaže da postoji novi način i sistem ratovanja, a to su sajber napadi. Samo u avgustu državna infrastruktura bila je meta dva miliona napada. Tako da će na dnevnom redu biti i predlog zakona o informacionoj bezbednosti, podvukla je Brnabićeva. 

Važni su predlozi zakona i neozbiljno bi bilo igrati se i baviti se politikanstvom umesto politikom, dodaje ona. 

- Pozivam sve da učestvuju u raspravi jer su važni predlozi zakona za ekonomiju i bezbednost zemlje - navela je.

(RTS)

