BRNABIĆ UOČI SEDNICE PARLAMENTA: Nadam se širokoj podršci poslanika zakonima o legalizaciji i izvršiteljima
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić rekla je da je sve spremno za raspravu u parlamentu, navodeći da će danas u 11 sati biti održana sednica Kolegijuma sa potpredsednicima i šefovima poslaničkih grupa o toku sutrašnje sednice.
- Nadam se da će sve poslaničke grupe prisustvovati - rekla je Brnabićeva, gostujući u Dnevniku RTS-a, dodajući da sutra u 10 sati kreće sa radom prvo jesenje zasedanje.
Predsednica Skupštine se nada širokoj podršci jer je, kako navodi, višedecenijski problem legalizacije rešen, što je najvažniji zakon koji imamo.
- To je problem koji niko nije uspeo da reši - kaže Brnabićeva.
- Svi zajedno treba da radimo na tome. Važno je da pokažemo ozbiljnost prema svim građanima Srbije. Očekujem široku podršku, kao i za izmene zakona o izvršenju - istakla je ona.
Prema njenim rečima, to su stvari oko kojih možemo da pokažemo da se slažemo.
U parlamentarnoj demokratiji parlament je mesto gde se raspravlja, tu se predstavljaju vaše politike, navodi Brnabićeva.
- Nadam se da će svi učestvovati, parlament je mesto za debatu - kaže Brnabićeva.
Govoreći o dnevnom redu sednice, kaže da postoji novi način i sistem ratovanja, a to su sajber napadi. Samo u avgustu državna infrastruktura bila je meta dva miliona napada. Tako da će na dnevnom redu biti i predlog zakona o informacionoj bezbednosti, podvukla je Brnabićeva.
Važni su predlozi zakona i neozbiljno bi bilo igrati se i baviti se politikanstvom umesto politikom, dodaje ona.
- Pozivam sve da učestvuju u raspravi jer su važni predlozi zakona za ekonomiju i bezbednost zemlje - navela je.
(RTS)
Preporučujemo
BRNABIĆ: Đilas da promeni ime partije u Stranka zabrana i ponižavanja Srbije
05. 10. 2025. u 10:20
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)