"NASILNIK BIO I OSTAO" Piper: Miloš Jovanović ponovo preti

В. Н.

06. 10. 2025. u 08:33

NOVINAR Uroš Piper ističe da lider NDSS Miloš Jovanović ponovo preti, čime još jednom pokazuje da je nasilnik bio i ostao.

НАСИЛНИК БИО И ОСТАО Пипер: Милош Јовановић поново прети

Foto: Printscreen

- Miloš Jovanović pred sutrašnju sednicu srpskog parlamenta ponovo preti!

Lažni elitista s Vračara preti da bi nakon nasilja kada je u martu povredio poslanicu Sonju Ilić u 8. mesecu trudnoće - sada to ponovio "koristeći druga sredstva"!

Mali nasilnik bio i ostao - objavio je Piper na mreži X.

