"NASILNIK BIO I OSTAO" Piper: Miloš Jovanović ponovo preti
NOVINAR Uroš Piper ističe da lider NDSS Miloš Jovanović ponovo preti, čime još jednom pokazuje da je nasilnik bio i ostao.
- Miloš Jovanović pred sutrašnju sednicu srpskog parlamenta ponovo preti!
Lažni elitista s Vračara preti da bi nakon nasilja kada je u martu povredio poslanicu Sonju Ilić u 8. mesecu trudnoće - sada to ponovio "koristeći druga sredstva"!
Mali nasilnik bio i ostao - objavio je Piper na mreži X.
