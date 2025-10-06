"NASILNIK BIO I OSTAO" Piper: Miloš Jovanović ponovo preti

NOVINAR Uroš Piper ističe da lider NDSS Miloš Jovanović ponovo preti, čime još jednom pokazuje da je nasilnik bio i ostao.

- Miloš Jovanović pred sutrašnju sednicu srpskog parlamenta ponovo preti!

Lažni elitista s Vračara preti da bi nakon nasilja kada je u martu povredio poslanicu Sonju Ilić u 8. mesecu trudnoće - sada to ponovio "koristeći druga sredstva"!

Mali nasilnik bio i ostao - objavio je Piper na mreži X.

— Uroš Piper (@UkiPiper74) October 6, 2025