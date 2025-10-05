UPOZNAJTE MALO BOLJE ZORANA KESIĆA: Ono što se ne priča javno (FOTO)

KESIĆ je tokom svoje karijere bio umešan u događaje i postupke koji se retko pominju u javnosti.

Foto: Printskrin

Da li ste znali da je Zoran Kesić maja 2000. godine privođen zbog učešća u nasilju tokom demonstracija, a presudom Okružnog suda u Beogradu od 19.09.2006. godine osuđen je zbog izvršenog krivičnog dela “Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".

Takođe, tokom 2016. godine je redovno posećivao kafe „Quezual" u ul. Kapetan Mišina br. 16, gde je snimljen kako konzumira opojne droge.

Javnost u Srbiji nije zaboravila da je Kesić 1. novembra prošle godine, nakon što se dogodila nesreća na železničkoj stanici u Novom Sadu, odbio da iz pijeteta prema stradalima otkaže svoj nastup u Sarajevu.

Napisao je Kesić tada - “Show must go on” i pokazao koliko je moralno smeće.