RELJA OGNJENOVIĆ, DIREKTOR REPUBLIČKOG FONDA PIO: Klevete Nove.rs ugrožavaju moju i bezbednost moje porodice!

JOŠ jednom je progoniteljski medij Nova.rs dokazao da je šampion spinovanja informacija.

Iznošenje neistina odavno im je praksa, pa iako dalje u tekstu navode pravo ime mog zamenika i da nemam veze sa vlasnikom lokala, ipak im je važno da namerno pomenu moje ime i delo u naslovu i povežu me sa događajem.

Time što me povezuju sa obračunom kriminalnih klanova direktno ugrožavaju moju i bezbednost moje porodice, crtajući nam metu na čelu.

Zato im ponovo poručujem da ako se meni ili članovima moje porodice bilo šta desi, odgovornost će biti njihova.

Ovako gnusno izmišljanje mora se najstrože sankcionisati i zabraniti.

Očekujem da svaki normalan čovek u Srbiji osudi Nova.rs za iznošenje kleveti, a ja ću se svim pravnim sredstvima boriti protiv njih, kako bih zaštitio svoju čast i bezbednost.

