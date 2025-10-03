BRANKO BABIĆ ZA „NOVOSTI“: Minutaža od 68 minuta od Beograda do Subotice je šokantna

BRANKO Babić, koji nalazi se u brzom vozu koji je danas išao od Beograd do Subotice, a sada se vraća ka Beogradu, za „Novosti“ otkriva zanimljive detalje o tajni srpske dugovečnosti i šokantnoj brzini voza.

Foto: Printskrin Youtube/Novosti

U ovom jedinstvenom trenutku, Branko Babić za „Novosti“ otkriva zanimljive detalje: dok se svetski lideri Putin i Si domunđavaju o tome kako da žive dugo, mi u vozu imamo putnika koji je proslavio 106. rođendan!

- Oduševljen sam, najpre sa brzinom, i oduševljen sam sa jednom informacijom, da podelim to sa vašim čitaocima i gledaocima, s obzirom da su se Si i Putin u Kini domunđavali oko kako mogu da žive 150 godina, mi ovde u vozu imamo gospodina Vukosava koji ima 106 godina. Između redova sam shvatio da je tajna njegovog dugog veka to što se četiri puta ženio, tako da bi predsednik možda mogao da pošalje tu poruku Si Đinpingu i Putinu da otkrije tajnu naše dugovečnosti.... Jako je tiho, nemam osećaj da idemo 200 na sat i ta minutaža od 68 minuta je za mene šokantna - odgovorio je Branko Babić na pitanje kako mu se viđa nova pruga i novi voz.