HVALA VAM, ODRŽALI STE REČ! Deka Vukosav od 106 godina se zahvalio predsedniku Vučiću što se vozio brzim vozom do Subotice (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pozdravio je deku Vukosava Đorđevića koji ima 106 godina, a koji je putovao brzim vozom od Beograda do Subotice kako mu je i predsednik obećao.
- Hvala vam, održali ste reč! - rekao je Vukosav. - Ja samo gledam televiziju, i znate šta kažu tamo, zameraju ljubomorni kakvog mi predsednika imamo!
Podsetimo, Vukosav ima 106 godina i živi u Zaječaru, a prilikom posete Vučića rekao je da je u penziji od 1977. godine, kao i da želi da se vozi brzim vozom do Subotice.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
