HVALA VAM, ODRŽALI STE REČ! Deka Vukosav od 106 godina se zahvalio predsedniku Vučiću što se vozio brzim vozom do Subotice (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pozdravio je deku Vukosava Đorđevića koji ima 106 godina, a koji je putovao brzim vozom od Beograda do Subotice kako mu je i predsednik obećao.

Foto: Novosti

- Hvala vam, održali ste reč! - rekao je Vukosav. - Ja samo gledam televiziju, i znate šta kažu tamo, zameraju ljubomorni kakvog mi predsednika imamo!

Podsetimo, Vukosav ima 106 godina i živi u Zaječaru, a prilikom posete Vučića rekao je da je u penziji od 1977. godine, kao i da želi da se vozi brzim vozom do Subotice.