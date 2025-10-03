Politika

HVALA VAM, ODRŽALI STE REČ! Deka Vukosav od 106 godina se zahvalio predsedniku Vučiću što se vozio brzim vozom do Subotice (VIDEO)

М. Колашинац

03. 10. 2025. u 12:52

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pozdravio je deku Vukosava Đorđevića koji ima 106 godina, a koji je putovao brzim vozom od Beograda do Subotice kako mu je i predsednik obećao.

ХВАЛА ВАМ, ОДРЖАЛИ СТЕ РЕЧ! Дека Вукосав од 106 година се захвалио председнику Вучићу што се возио брзим возом до Суботице (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Hvala vam, održali ste reč! - rekao je Vukosav. - Ja samo gledam televiziju, i znate šta kažu tamo, zameraju ljubomorni kakvog mi predsednika imamo! 

Podsetimo, Vukosav ima 106 godina i živi u Zaječaru, a prilikom posete Vučića rekao je da je u penziji od 1977. godine, kao i da želi da se vozi brzim vozom do Subotice. 

Foto: Фото: Д. Миловановић

POGLEDAJ GALERIJU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?! Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)

"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)