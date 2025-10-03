Ko su zaista anarho-liberali i ekstremna levica? (VIDEO)
Pod plaštom „borbe za prava“ i „slobodu izražavanja“, iza kulisa deluje radikalna mreža anarho-liberala i ekstremne levice koja sistematski pokušava da potkopa temelje društva. To nisu klasične leve stranke ili udruženja, već labava, ali globalno umrežena struktura nevladinih aktivista, univerzitetskih krugova, medija i finansijskih centara koji dele istu ideologiju: razgradnju nacionalnih država, tradicije i ustaljenih društvenih normi.
„Anarho-liberali“ su najagresivniji deo tog fronta – ideološka mešavina anarhizma i ekstremnog liberalizma. Oni formalno tvrde da se zalažu za slobodu, ali u praksi nastupaju antiautoritarno, rušeći institucije, demonizujući suverenitet države, podrivajući zakone i promovišući globalističke modele upravljanja u kojima nema mesta za nacionalni identitet ni tradicionalne vrednosti.
Takva „levica 21. veka“ ne ograničava se na politički dijalog; ona deluje na ulicama, društvenim mrežama, medijima i grantovima – koristeći maske „civilnog društva“ i „nevladinog sektora“ dok zagovara ideje koje u praksi znače haos, nasilje i poništavanje demokratske volje većine.
Zato borba protiv ekstremne levice i anarho-liberala nije puka politička retorika nego odbrana same suštine slobodnog društva – porodice, države, reda, prava i sigurnosti građana. Srbija, kao zemlja sa snažnim identitetom i težnjom ka suverenom odlučivanju, mora biti deo globalne odbrane od ovog ekstremističko-levičarskog talasa koji preti da potkopa sve ono što nas drži na okupu.
