LISTA SNS U MIONICI PRVA PREDATA: "Veliki broj građana jasno pokazao da podržava politiku razvoja"
U MIONICI, lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu!" prva je predata i zvanično proglašena.
Za manje od sat vremena, listu je podržalo preko 120 građana što predstavlja snažnu podršku i šalje poruku jedinstva i poverenja.
Kako se navodi u objavi Opštinskog odbora SNS Mionica na društvenim mrežama, "veliki broj Mioničana izašao je da podrži listu i time jasno pokazao da podržava politiku razvoja, investicija i boljeg života za sve građane“.
Lista je prva predata i zvanično proglašena, a na lokalnim izborima u Mionici nalaziće se pod rednim brojem 1.
