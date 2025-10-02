Politika

LISTA SNS U MIONICI PRVA PREDATA: "Veliki broj građana jasno pokazao da podržava politiku razvoja"

В.Н.

02. 10. 2025. u 21:39

U MIONICI, lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu!" prva je predata i zvanično proglašena.

Novosti

Za manje od sat vremena, listu je podržalo preko 120 građana što predstavlja snažnu podršku i šalje poruku jedinstva i poverenja.

Novosti

Kako se navodi u objavi Opštinskog odbora SNS Mionica na društvenim mrežama, "veliki broj Mioničana izašao je da podrži listu i time jasno pokazao da podržava politiku razvoja, investicija i boljeg života za sve građane“.

Novosti

Lista je prva predata i zvanično proglašena, a na lokalnim izborima u Mionici nalaziće se pod rednim brojem 1.

