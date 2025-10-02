NAROD PODRŽAVA SRBIJU, SRBIJA PODRŽAVA NAROD: Nećemo nasilje i blokade

GRAĐANI Srbije dali su punu podršku pokretu protiv blokada i nasilja.

Novosti

Suština je u tome da ljudi hoće normalan život, hoće pristojan život.

Srbijanka Naumovski (penzionerka, Beograd): Ne volim nasilje volim da živim mirno, da imamo stabilnost u državi. Ja sam barem sa nekim iskustvom, prošla sve i nikad boljeg predsednika nismo imali to tvrdim, svojim imenom i prezimenom, da nam ostvari ono što smo oduvek želeli i sada to neko hoće da nam pokvari. To mi se ne dopada.

Đorđe Naumovski (penzioner Beograd) Odlučio sam se jer sam veliki protivnik nasilja, veliki protivnik toga da se ograničava slobodno kretanja ljudima, onemoguća da se ode kod lekara, da dete stigne u školu - zbog toga.Jer već napredujemo, oseća se veliki napredak, treba napredovati i dalje. To je moj motiv.Želim da se krećem i da živim slobodno. Srbija je slobodna zemlja.

Narod podržava Srbiju. Narod podržava Srbiju, sigurno.