NAROD PODRŽAVA SRBIJU, SRBIJA PODRŽAVA NAROD: Nećemo nasilje i blokade
GRAĐANI Srbije dali su punu podršku pokretu protiv blokada i nasilja.
Suština je u tome da ljudi hoće normalan život, hoće pristojan život.
Srbijanka Naumovski (penzionerka, Beograd): Ne volim nasilje volim da živim mirno, da imamo stabilnost u državi. Ja sam barem sa nekim iskustvom, prošla sve i nikad boljeg predsednika nismo imali to tvrdim, svojim imenom i prezimenom, da nam ostvari ono što smo oduvek želeli i sada to neko hoće da nam pokvari. To mi se ne dopada.
Đorđe Naumovski (penzioner Beograd) Odlučio sam se jer sam veliki protivnik nasilja, veliki protivnik toga da se ograničava slobodno kretanja ljudima, onemoguća da se ode kod lekara, da dete stigne u školu - zbog toga.Jer već napredujemo, oseća se veliki napredak, treba napredovati i dalje. To je moj motiv.Želim da se krećem i da živim slobodno. Srbija je slobodna zemlja.
Narod podržava Srbiju. Narod podržava Srbiju, sigurno.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
