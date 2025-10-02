Politika

UHAPŠENA NAPADAČICA NA SANDRU BOŽIĆ: Dovedena u policiju

Новости онлине

02. 10. 2025. u 12:18

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu identifikovali su i doveli u policijsku stanicu Voždovac V. A. (1976) koja je, kako se sumnja, juče, oko 14.15 časova na Voždovcu, verbalno, a potom i fizički napala potpredsednicu Pokrajinske vlade Vojvodine Sandru Božić.

УХАПШЕНА НАПАДАЧИЦА НА САНДРУ БОЖИЋ: Доведена у полицију

Foto: SNS

Sumnja se da je V. A., koja je bila na motociklu, prvo verbalno napala oštećenu, a potom je fizički napala i povredila joj ruku.

Sandri Božić pomoć je ukazana u KBC Bežanijska kosa, a policija je o događaju obavestila nadležno tužilaštvo po čijem nalogu postupa u rasvetljavanju svih okolnosti.

Policija je obavila razgovor sa obe učesnice ovog događaja i o svemu obavestila Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo da mu se dostavi izveštaj na dalju nadležnost.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZAŠTO TUŽILAC ŠTITI BOJOVIĆA I MILOŠEVIĆA? Mrdić objavio snimak sa Železničke stanice Novi Sad, koji je bio uklonjen (VIDEO)
Politika

0 1

"ZAŠTO TUŽILAC ŠTITI BOJOVIĆA I MILOŠEVIĆA?" Mrdić objavio snimak sa Železničke stanice Novi Sad, koji je bio uklonjen (VIDEO)

VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu, kako bi zaštitilo Nebojšu Bojovića, bivšeg predsednika Skupštine Infrastruktura i prorektora - blokadera i Milutina Miloševića, bivšeg izvršnog direktora Infrastrukture uklonilo je video snimak koji se nalazi na platformi Youtube i koji je nastao 28.04.2023. godine, osamnaest meseci pre pada nadstrešnice, saopštio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić.

02. 10. 2025. u 12:29

PRAVNI ŠAMAR KURTIJU: Odlukom tzv. Ustavnog suda u Prištini poništeno samovlašće tehničkog premijera
Politika

0 0

PRAVNI ŠAMAR KURTIJU: Odlukom tzv. Ustavnog suda u Prištini poništeno samovlašće tehničkog premijera

ODLUKA Ustavnog suda u Prištini da parlament nije konstituisan dok se ne izabere potpredsednik iz redova srpske zajednice mala je, ali značajna pobeda za Srpsku listu (SL), i šamar za premijera u tehničkom mandatu privremenih institucija u pokrajini Aljbina Kurtija, po čijoj direktivi su poslanici "Samoopredeljenja" nedeljama protivzakonito opstruisali ovaj proces.

02. 10. 2025. u 11:11

Politika
Tenis
Fudbal
SVE IZVESNIJI DIREKTAN MEGDAN RUSA I AMERIKANACA! Više nema nikakve dileme...

SVE IZVESNIJI DIREKTAN MEGDAN RUSA I AMERIKANACA! Više nema nikakve dileme...