UHAPŠENA NAPADAČICA NA SANDRU BOŽIĆ: Dovedena u policiju

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu identifikovali su i doveli u policijsku stanicu Voždovac V. A. (1976) koja je, kako se sumnja, juče, oko 14.15 časova na Voždovcu, verbalno, a potom i fizički napala potpredsednicu Pokrajinske vlade Vojvodine Sandru Božić.

Foto: SNS

Sumnja se da je V. A., koja je bila na motociklu, prvo verbalno napala oštećenu, a potom je fizički napala i povredila joj ruku.

Sandri Božić pomoć je ukazana u KBC Bežanijska kosa, a policija je o događaju obavestila nadležno tužilaštvo po čijem nalogu postupa u rasvetljavanju svih okolnosti.

Policija je obavila razgovor sa obe učesnice ovog događaja i o svemu obavestila Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo da mu se dostavi izveštaj na dalju nadležnost.