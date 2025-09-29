FORUM PRAVNIKA SRBIJE: Traži se hitna reakcija VST zbog političkog mitinga u organizaciji Bojane Savović

FORUM pravnika Srbije zatražio je od članova Visokog saveta tužilaštva (VST) hitnu reakciju i javnu osudu pritisaka političkih i drugih organizacija na disciplinsku komisiju tog Saveta koja je danas započela disciplinski postupak protiv javne tužiteljke Bojane Savović njenim saslušanjem.

foto: Forum pravnika Srbije

U saopštenju ovog strukovnog udruženja, navodi se i da od Saveta traži da kao nedopustivi oblik pritiska na disciplinske organe VST-a najoštrije osudi "politički miting" koji se održava ispred prostorija VST pod velom podrške Savovićki i to u organizaciji interesnih grupa i političkih organizacija među kojima su CEPRIS i "Proglas" (Savovićka je član obe organizacije).

Forum dalje navodi da je od VST tražio i potvrdu da disciplinski organi VST-a ostaju nezavisni i da odluke u dicsiplinskim postupcima protiv javnih tužilaca ne mogu i ne smeju biti predmet političke ucene.

- Ovakav javni skup političkog karaktera predstavlja nedopustiv i nezakonit pritisak na disciplinske organe VST i šalje opasnu poruku da političke i nevladine organizacije donose odluke u pravnom sistemu posredstvom ulice i političkog uticaja. Bojana Savović odavno nije javni tužilac u pravom smislu te reči, već političar (osnivač je političke organizacije "Proglas") sa statusom pravosudnog funkcionera - navodi pored ostalog Forum pravnika Srbije.

Takođe podseća da su političke aktivnosti kojima se bavi Savović zabranjene ustavom i zakonima Republike Srbije i da su višestruko bile usmerene direktno protiv pravosudnih institucija, javnih tužilaca i VST, koji ima ustavnu ulogu da štiti samostalnost javnih tužilaca.

Imajući u vidu sve pritiske izvršene do sada, Forum smatra da bi izostankom reakcije VST interni javnotužilački disciplinski postupak bio pretvaren u političku kampanju koju Savović i politička organizacija čija je članica koriste za obračun sa pravosudnim i državnim organima.

- Svesni smo da je ovaj politički miting 'podrške' direktno usmeren protiv Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kojem Savović obavlja funkciju javnog tužioca, kao i protiv disciplinskih organa VST-a koji treba da odlučuju u postupku protiv nje - naglašava Forum.

U direktnom obraćanju predsedniku VST Branku Stamenkoviću, Forum je istakao da je nedopustivo što Savet i dalje ćuti na politički aktivizam javnih tužilaca koji je najstrožije zakonom zabranjen i podseća ga da je Savović je zajedno sa "Proglasom" pozivala na demonstracije širom gradova Republike Srbije, koje su rezultirale demoliranjem i paljenjem pravosudnih institucija i zgrada državnih organa u Valjevu.

- Da li će zgrada VST dočekati istu sudbinu ? Da li će, ukoliko dođe do toga, policijski službenici uspeti da odgovore svom zadatku ili će se demonstranti rukovoditi pozivom Bojane Savović da napadnu policijske službenike, a da im oni ništa ne smeju. Da li je ćutanje na politički aktivizam Bojane Savović prećutno saučesništvo u političkoj kampanji njene organizacije - upitao je Forum šefa VST.

Na kraju zaključuje da ako se na najviše tužilačko telo - VST, koji je garant zaštite i samostalnosti javnih tužilaca, vrši najstrašniji politički pritisak - čemu onda mogu da se nadaju javni tužioci u Srbiji u situacijama kada treba da primenjuju zakone.

