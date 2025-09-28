"BILA JE GREŠKA ŠTO JE SOFIJA PRIZNALA KOSOVO, TO JE DEO SRBIJE!" Intervju - Kostadin Kostadinov, predsednik stranke Preporod

JEDAN od krupnih događaja koji potresa bugarsku političku scenu i preti da uprkos pokušajima zataškavanja preraste u međunarodni skandal, jeste razotkrivanje delovanja naoružane ukrajinske grupacije KUB koja, uz podršku bugarskih vlasti, na potezu između Varne i Burgasa - gradi naselje namenjeno porodicama članova Azova.

Foto: Privatna arhiva

Ovo u razgovoru za "Novosti" u Varni, posle međunarodne konferencije na temu očuvanja tradicionalnih vrednosti, otkriva predsednik stranke Preporod i treća politička figura u Bugarskoj Kostadin Kostadinov. Objašnjava i da je zadatak pomenute grupacije da u trenutku poraza Ukrajine evakuiše najbrutalnije ukronaciste i naseli ih sa njihovim porodicama i telohraniteljima na teritoriji Bugarske.

- Na mesečnom nivou ova grupacija pere novac u vrednosti od preko 100 miliona evra. To je novac Azova, nacističke organizacije koji se pere u bugarskim bankama preko izgradnje građevinskih objekata namenjenih isključivo Ukrajincima. Imamo informaciju da je ovde stacionirano nekoliko stotina ljudi pod oružjem. To je mala armija koja raste svaki božji dan i veoma ozbiljan problem za nacionalnu bezbednost.

Zbog razotkrivanja afere lokalno rukovodstvo tajnih službi je penzionisano, a Ukrajinci koji su najpre "oterani" u Tursku, nakon deset dana su dobili dozvolu za povratak u Bugarsku.

- Nikada do sada u istoriji Bugarske izbačeni stranci nisu vraćeni u zemlju. Ako si jednom ekstradiran doživotno ne možeš da stupiš na naše tlo, a ovde to nije bio slučaj.

Da li je ova tema otvorena u bugarskom parlamentu?

- Pitali smo premijera i kao odgovor dobili ćutanje. Naš predstavnik je na čelu parlamentarne Komisije za kontrolu službi i kada smo zatražili posebno zasedanje kako bi pitali tajne službe u vezi s grupacijom KUB i njenom vezom sa državom, znate šta se desilo? Sve parlamentarne partije, bez izuzetka, sabotirale su komisiju i pretpostavljam da se neće odazvati ni narednih meseci. Zato kažem da mi nemamo opoziciju i vlast, već Preporod s jedne i sve ostale stranke sa druge strane.

Bugarska je postala važno oružano čvorište Evrope i jedna od ključnih karika NATO lanca snabdevanja. Kakva su očekivanja NATO od vaše zemlje?

- Jedina ambicija koju je NATO pokazao u vezi s Bugarskom u poslednjih 21 godinu otkako smo članica je da razoruža našu zemlju i uništu bugarsku armiju. Bugarska vojska je brojčano umanjena tri puta od ulaska u NATO. Kada sam služio vojni rok 2002. godine, armija je brojala 45.000 vojnika. Sada ih ima 15.000 i taj trend se nastavlja. Imali smo raketne sisteme i naterali su nas da ih pretopimo i uništimo. Imali smo šest podmornica, posle SSSR najviše u Crnom moru, sada ih imamo nula. Imali smo 485 vojnih aviona. Sada ih imamo 15. Naterali su nas da ih uništimo. Bugarska je imala 4.500 tenkova a sada ih ima samo 85. Naterali su na to da ih uništimo. To su ambicije NATO vezane za Bugarsku - da postanemo mesto odakle bi bilo zgodno ispaljivati rakete. Mi to nećemo dozvoliti i borićemo se protiv toga svim silama.

Nek Rusiji "crkne krava" Jedan broj zemalja NATO razmatra postavljanje mina u Crnom moru kao meru protiv Rusije. Da li u slučaju obustave plovidbe, Evropa rizikuje da se suoči sa ogromnim ekonomskim posledicama?

- Jedan vaš kolega belgijski novinar zadao je gotovo isto pitanje bivšem premijeru Nikolaju Denkovu. Rekao mu je: "Kada primenjujete sankcije prema Rusiji, vaša ekonomija gubi. Zašto to radite?" On je odgovorio: "Nama nije važno da je naša ekonomija dobro, nama je važno da naštetimo ruskoj".

Vaše vlasti su više puta naglašavale potrebu za pripremom za mogući rat i preduzimale određene korake u tom pravcu. Da li narod Bugarske deli stavove svoje vlade po pitanju eventualnog učešća u ratnom sukobu protiv Rusije?

- Bugarski narod, njih 99 odsto, ne želi da uzme učešće u ratu protiv Rusije. To dobro znaju naše vlasti. Čak i da im pođe za rukom da nateraju bugarskog vojnika da ode na front, on neće uperiti oružje prema Rusu. Takva akcija bila bi povod za revoluciju u mojoj zemlji, ne želim da kažem i građanski rat. Bugarska neće dozvoliti sebi tako nešto.

Unosna trgovina oružjem ne prati socijalne programe. Kako danas živi prosečan građanin?

- Činjenica da bugarska vlast prodaje oružje Ukrajini ne odražava se mnogo na budžet ili plate zaposlenih. Plate u vojnim zavodima su veoma male. Postavljam pitanje gde je novac? On ne postoji u budžetu sa plaćenim porezom, niti je vidljiv u platama građana. To znači da neko krade na milijarde i taj neko su oni koji čine vlast. Između ostalog, sumnjamo da postoji veliki korupcionaški uticaj iz Ukrajine. Korumpirani režim Zelenskog dalje korumpira evropske političare, Bugarska nije usamljena.

Foto: Privatna arhiva

Javnost je polarizovana po pitanju ulaska u evrozonu. Šta Bugarska gubi odricanjem od nacionalne valute i zašto je Ustavni sud ignorisao peticiju za raspisivanje referenduma?

- Sakupljeno je 604.000 potpisa, peticija je bila prihvaćena i sledstveno, trebalo je da se održi obavezujući referendum. Tako je prema bugarskom zakonodavstvu. Međutim, Narodno sabranje je pogazilo ustav zemlje na šta smo se žalili Ustavnom sudu koji je presudio da je parlament pravilno postupio kada je prekršio Ustav. To može da se tumači ustavnim prevratom. Ulazak u evrozonu nije želja bugarskog naroda. Dva su razloga što Evropska komisija primorava Bugarsku da uđe u evrozonu. Prvi je taj što je evrozona politički a ne ekonomski projekat, i to projekat na klackalici koji preti da se uruši. Jedinstveni način da se pokaže spoljnim faktorima i da se uvere investitori da postoji poverenje u evro je da neka nova država "poželi" da uđe u evrozonu. Drugi razlog je unutrašnje politički. Naši "gospodari" iz Evropske komisije se plaše da u trenutku kada Preporod postane još snažniji, nezaobilazan faktor, neće moći da uvedu evro u Bugarsku. Reći ću još nešto. Postoji mehanizam za izlazak iz EU, ali ne i za izlazak iz evrozone. Grčka je bila u velikoj ekonomskoj krizi, ali joj nije dozvoljeno da izađe iz evrozone. I od tog perioda pada naniže. Bugarska će ući u nepoznate vode posle 1. januara 2026. ali pošto je nasilno gurnuta u evrozonu, nama to daje demokratski i legalni argument da se borimo za izlazak iz nje.

U vrema održavanja masovnih protesta zbog najave ukidanja leva članovi vaše stranke bili su izloženi represiji i policijskim merama. Da li je pritisak na vašu stranku oslabio od dolaska Trampa na vlast, budući da ste jedini političar iz Bugarske koji je pozvan na inauguraciju?

- Ne, kategorički ne. Od 33 poslanika koliko ima Preporod, šest se nalazi u krivičnom postupku zbog učešća u političkim protestima. To je dosad nezabeleženo. I ranije je bilo poslanika koji su nosili teret ekonomskog prestupa ili korupcije, ali naši poslanici su optuženi samo zato što su učestvovali u političkim manifestacijama i držali političke transparente. Dolazak Trampa na vlast nije promenio ništa bitno u Bugarskoj u kojoj, poslovično, političari nemaju poverenje u Trampa, a SAD svog ambasadora nisu poslale punih devet meseci, što je izraz nepoverenja. Nakon bezuspešnog pokušaja da dođe do Trampa, naša vlast se zadovoljila pokroviteljstvom britanskog ambasadora i Evropske komisije. Šta im kažu to čine. To je beskrajno ponižavajuće.

U programu vaše stranke stoji ideja pomirenja slovenskih naroda kao odgovor pritiscima kolektivnog Zapada. Da li je mir među narodima istočne Evrope iluzija?

- Mi smatramo da je Kosovo deo Srbije i da je priznavanje države od strane Bugarske bila velika greška. Takođe, na Balkanskom poluostrvu istorija je dala puno povoda da budemo podeljeni i malo da budemo objedinjeni. Ali, kada smo bili ujedinjeni, mi smo postajali ozbiljan faktor. Trenutno je Bugarska slaba država, a Srbija je izložena najrazličitijim napadima, sada i u vidu obojene revolucije koja traje skoro godinu dana. Svakako bi bilo dobro da promislimo o zajedničkim strategijama jer ako radimo posebno ili jedni protiv drugih, mi nemamo budućnost.

Vratićemo mošti kralja Milutina SMATRAM da nema ništa logičnije od toga da mošti jednog srpskog kralja koje su se spletom istorijskih okolnosti našle u Sofiji budu vraćene u Srbiju. U Pećkoj patrijaršiji poklonio sam se moštima Svetog Jefrema, Bugarina poreklom iz Trnova. To je bilo posebno iskustvo - spoznaja da je Bugarin bio arhiepiskop pećki i srpski patrijarh. Postoje li snažnija poveznica između naših naroda?