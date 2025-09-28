OVO JE APEL SLOBODARSKE SRBIJE DA ŽIVI NORMALNO: Vučević sa građanima na Sajlovu - Blokaredi pustite druge da misle drugačije (VIDEO)

LIDER Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević priključio se građanima u porodičnoj šetnji protiv blokada na Sajlovu sa željom da pokažu da žele da žive normalno.

Foto: Printscreen

- Svaki vikend sam prisutan na ovim skupovima. Danas sam ovde sa delom svoje porodice, sa velikim brojem ljudi na Sajlovu, da kažemo da smo protiv blokada, opstrukcija, obmana, da pokažemo da želimo da živimo normalno. Da nije problem kad neko ima drugačiji stav, da je problem kad hoćete da fizički likvidirate nekog ili da zabranite i sakcionišete nekog. Ovo je apel slobodarske Srbije da žive normalno, da imaju sigurnost, bezbednost, da imaju predvidljivost, da bez brige idu u školu, bave se poslom, studenti daju ispite - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da je srećan što se u 200 mesta, uključujući i Kosovo i Metohiju, održavaju skupovi protiv blokada.

- Ne veliki broj ljudi je hteo da opstruiše naše skupove. Oni nemaju motiv da se zalažu za nešto, već da spreče druge da misle dručačije. Deset meseci su se okupljali nelegalno, neprijavljeno, i niko ih nije blokirao. Kad uporedite brojeve, ipak je više ljudi koji hoće normalno da žive. Blokaderi istrajte na svojim zahtevima, nemojte da vršite nasilje jer je to nedopustivo, ali pustite druge da misle drugačije -poručio je Vučević.