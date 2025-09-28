Politika

MALI I BRNABIĆ SA SLOBODNIM GRAĐANIMA: Šetaju protiv blokada i nasilja (FOTO)

28. 09. 2025. u 17:38

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić i ministar finansija Siniša mali nalaze se sa slobodnim narodom u Beogradu na skupu protiv blokada.

Građani su tu priliku iskoristili da se slikacju sa predsednicom Skupštine i ministrom.

