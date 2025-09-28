Politika

OJ KOSOVO, KOSOVO: Ori se na skupu slobodnih građana protiv blokada u Novom Sadu (VIDEO)

28. 09. 2025. u 16:47

Na hiljade građana iz svih krajeva Srbije okuplja se danas u više od 200 gradova i mesta širom Srbije u mirnim porodičniom šetnjama kako još jednom rekli svoje jasno "ne" blokaderskom nasilju i podelama do kojih je ono dovelo.

Foto: Printskrin

Na skupu slboodnih građana u Novom Sadu, već je okupljen veliki broj ljudi.

Vijore se sprkse zastave i pevaju se patriotske pesme. Pogledajte kako se ori "Oj Kosovo, Kosovo".

