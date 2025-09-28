OJ KOSOVO, KOSOVO: Ori se na skupu slobodnih građana protiv blokada u Novom Sadu (VIDEO)
Na hiljade građana iz svih krajeva Srbije okuplja se danas u više od 200 gradova i mesta širom Srbije u mirnim porodičniom šetnjama kako još jednom rekli svoje jasno "ne" blokaderskom nasilju i podelama do kojih je ono dovelo.
Na skupu slboodnih građana u Novom Sadu, već je okupljen veliki broj ljudi.
Vijore se sprkse zastave i pevaju se patriotske pesme. Pogledajte kako se ori "Oj Kosovo, Kosovo".
