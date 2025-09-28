"SVI SE VRAĆAJU U SVOJE ROVOVE DA IH KOPAJU JOŠ DUBLJE" Vučićeve ključne poruke iz NJujorka - Svet ne ide u dobrom smeru

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u uključenju iz Njujorka nakon niza susreta sa svetskim zvaničnicima komentarisao je sva aktuelna dešavanja i poslao nekoliko ključnih poruka.

Foto: Printscreen

Vučić je pre svega govorio o sankcijama NIS-u, koje su u međuvremenu odložene.

- Razgovarali smo sa nemačkim pirvednicima, sa mnogim delegacijama, prisustvovali važnim govorima, poput kineskog predstavnika, razgovarali sa njima, sa drugima. Na uspešan način smo obavili svoj posao, a to je izazivalo nervozu kod onih koji Srbiji žele loše, pa su činili neke greške i davali izjave koje su loše po njih. Vodili smo od jutros razgovore u vezi sankcija Naftnoj industriji Srbije - kazao je on.

Vučić je uporedio atmosferu zasedanja ove i prošle godine, ali posebno sada nakon ubistva Čarlija Kirka.

- Želim da vas obavestim, u Generalnoj skupštini UN je najmanje 20 šefova vlada govorili i pominjalo Kirka i događaje u SAD. To je za neke republikance, a oni su na vlasti, važniji događaj nego 11. septembar 2001. godine. I oni to ističu. Za njih ne postoji važnija tema, to je prelomni momenat. Oni će svoje političke poteze da grade u budućnosti - rekao je.

Predsednik je govorio i o susretima sa svetskim zvaničnicima i prijemima kod američkog predsednika.

- Kada ulazi neko da govori ko im se sviđa oni ulaze unutra, kada ne, onda izađu. Ljudi se ponašaju u skladu sa tim šta žele da objave na nekoj mreži pa da dobiju lajk više. Svet ne ide u dobrom smeru. Predstavnik jedne afričke zemlje je o tome govorio. Rekao je: "Tramp je primio Putina na Aljasci, umesto da mu ceo svet aplaudira, ceo svet liberalni mu je okrenuo leđa. Zato što su svi bili zainteresovani za nastavak rata. Oni nisu hteli mir. Oni su samo hteli poraz Rusije". Zato je Tramp i menjao ploču jer su oni od kojih je očekivao podršku bili protiv njega. Oni vam kreairaju takvu sredinu i atmosferu da političari čeznu da se njima dodvore. Tako da, trudio sam se da čujem što više ljudi - rekao je Vučić i dodao:

- Svi se vraćaju u svoje rovove da ih kopaju još dublje. Biće još mnogo sukoba. Plašim se da ćemo sledeće godine skupštinu UN dočekati u težim uslovima.

Istakao je da je Priština posebno nervozna.

- Priština je posebno nervozna, meni su ti razlozi razumljivi. Ništa im nije ovde išlo kako su hteli. Oni su ljudi uspeli da prodaju trik kako se ona (Vjosa Osmani) videla sa Trampom, a Vučić nije. Tu priču ne bi ni moj Vukan progutao. Svaki od šefova delegacija dobio je poziv za prijem kod američkog predsednika. Dođete, čekate 3 sata, oni vas uvedu, provedete sa njima 25-40 sekundi. Oni vas uslikaju i vi odete odatle. I onda još sat vremena da izađete napolje - kazao je Vučić i dodao:

- Tog dana imao sam mnogo važnih bilaterala, nisam mogao da budem prisutan, a nekada je na to dolazilo oko 150 lidera, a sada mnogo manje. I na nešto što je tako rutinska stvar, prosto prikaz dominacije ili nešto lepo što predstavnici organizuju, oni su to predstavili kao neke tobož važne razgovore u kojima Srbija nije prisustvovala. Oni su ljuti na svoje rukovodstvo zato što su videli da smo jedino mi uz Lavrova imali sastanak sa Rubiom. Nezadovoljni su sa svim onim što se zbivalo u zgradi UN gde su mogli da prošetaju krug i izađu napolje iako su se trudili da dobiju razgovore i sa Guterašom i mnogim drugima.