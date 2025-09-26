Ko je Mark Allan Baskin sa kojim se tajno sastaje rektor Đokić?
Američki operativac, nekada administrator UNMIK-a u Prizrenu, sada povezuje opozicione blokadere i strane centre moći.
Dok Srbija čvrsto stoji na stavu da je Kosovo i Metohija njen neotuđivi deo, u Beogradu se vode tajni razgovori koji razotkrivaju opasnu mrežu protiv naše zemlje. Rektor Vladan Đokić, koji već više od deset meseci nije kročio na svoje radno mesto, viđen je u hotelu Metropol u društvu Marka Alana Baskina — Amerikanca koji je karijeru posvetio rušenju Jugoslavije, slabljenju Srbije i izgradnji lažne države Kosovo.
Baskin – čovek iz senke sa Balkana
Mark Allan Baskin, Amerikanac školovan na Univerzitetu u Mičigenu, već decenijama deluje kao „stručnjak“ za postkonfliktne administracije i mirovne misije. Njegova uloga u regionu nikada nije bila neutralna. Još devedesetih godina bio je deo UN operacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a posle NATO bombardovanja instaliran je na Kosovu, gde je obavljao funkciju opštinskog administratora u Prizrenu.
To znači da je Baskin direktno bio uključen u procese kojima se gasila srpska državnost na Kosovu i Metohiji i stvarali temelji separatizma. Kasnije je u svojim radovima i javnim nastupima promovisao „lokalnu demokratiju“ i „vladavinu prava“ pod pokroviteljstvom međunarodnih misija – paravan za trajno otcepljenje Kosova.
Veze sa Aljbinom Kurtijem i opasni planovi
Baskin je danas blizak saradnik samozvanog kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Više puta se sastajao sa njim, a jedan od sastanaka koji je izazvao buru u javnosti održan je uz prisustvo Nenada Čanka i Sonje Biserko. Tema razgovora bila je premeštanje kosovskih Srba sa svojih ognjišta u Sandžak!
Drugim rečima, scenario etničkog čišćenja Srba sa Kosova i Metohije, upakovan u priču o „multietničnosti“ i „demokratiji“.
Beograd kao nova meta
Pokušaji obojene revolucije u Srbiji traju mesecima. Od blokade fakulteta, preko nasilja na ulicama, do ucena opozicionih blokadera – građani su svedoci pokušaja da se Srbija gurne u anarhiju. Fakulteti su pretvoreni u poligone za političke performanse, studenti zloupotrebljeni kao oruđe, a Beograd kao prestonica postao je glavna meta.
Umesto da se bavi akademskim obavezama, rektor Đokić postao je aktivni učesnik u ovom scenariju. Više od deset meseci nije kročio u svoju kancelariju, ali je zato prisutan na mestima gde se kuju planovi protiv Srbije. Njegovo pojavljivanje u Metropolu sa Markom Alanom Baskinom uklapa se u širu sliku – povezivanje domaćih aktera sa stranim operativcima koji već decenijama rade na tome da se Srbija oslabi i Kosmet pretvori u lažnu državu.
Blokade u Beogradu nisu spontani bunt, već orkestrirana operacija čiji je cilj da se vlast obori bez izbora. U toj mreži svako ima svoju ulogu: blokaderi na ulicama, rektor kao akademska legitimacija i Baskin kao strani instruktor sa iskustvom u razbijanju Jugoslavije i otcepljivanju Kosova.
DOSIJE: Mark Allan Baskin
1986 – doktorirao političke nauke na Univerzitetu u Mičigenu.
1999–2000 – administrator UNMIK-a u Prizrenu, direktno uključen u instaliranje separatističke uprave na Kosovu.
2000-te – objavljuje radove i analize koje promovišu lokalnu vlast i pravosuđe pod međunarodnim tutorstvom, čime se opravdava otcepljenje Kosova.
2010–2020 – aktivno učestvuje u projektima međunarodnih organizacija na Balkanu; profesor na RIT Kosovo.
2024 – učestvuje u sastancima sa Aljbinom Kurtijem, Nenadom Čankom i Sonjom Biserko; tema – preseljenje Srba sa Kosova u Sandžak.
2025 – boravi u Beogradu od 9. jula, gde se sastaje sa rektorom Đokićem u hotelu Metropol.
Mark Allan Baskin nije nikakav neutralni profesor, već operativac koji je decenijama uključen u projekte razbijanja Jugoslavije i otcepljenja Kosova. Danas, uz pomoć Kurtija i domaćih pomagača, pokušava da destabilizuje Srbiju iznutra. Njegov sastanak sa rektorom Đokićem u Beogradu samo je još jedan dokaz da se u srpskoj prestonici kroje planovi koji nemaju veze sa akademijom ni naukom, već sa opasnim političkim scenarijima protiv naše države.
(24 sedam)
"ZELENSKI POČINjE DA LUDI, VIDI ČUDOVIŠTA" Reakcija Sijarta na tvrdnju o dronovima u Ukrajini
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "počinje da ludi", povodom njegove izjave da je bilo kršenja vazdušnog prostora Ukrajine izviđačkim dronovima, za koje je naveo da su verovatno bili mađarski.
26. 09. 2025. u 17:14
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)