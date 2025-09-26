Ko je Mark Allan Baskin sa kojim se tajno sastaje rektor Đokić?

Američki operativac, nekada administrator UNMIK-a u Prizrenu, sada povezuje opozicione blokadere i strane centre moći.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Dok Srbija čvrsto stoji na stavu da je Kosovo i Metohija njen neotuđivi deo, u Beogradu se vode tajni razgovori koji razotkrivaju opasnu mrežu protiv naše zemlje. Rektor Vladan Đokić, koji već više od deset meseci nije kročio na svoje radno mesto, viđen je u hotelu Metropol u društvu Marka Alana Baskina — Amerikanca koji je karijeru posvetio rušenju Jugoslavije, slabljenju Srbije i izgradnji lažne države Kosovo.

Baskin – čovek iz senke sa Balkana

Mark Allan Baskin, Amerikanac školovan na Univerzitetu u Mičigenu, već decenijama deluje kao „stručnjak“ za postkonfliktne administracije i mirovne misije. Njegova uloga u regionu nikada nije bila neutralna. Još devedesetih godina bio je deo UN operacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a posle NATO bombardovanja instaliran je na Kosovu, gde je obavljao funkciju opštinskog administratora u Prizrenu.

To znači da je Baskin direktno bio uključen u procese kojima se gasila srpska državnost na Kosovu i Metohiji i stvarali temelji separatizma. Kasnije je u svojim radovima i javnim nastupima promovisao „lokalnu demokratiju“ i „vladavinu prava“ pod pokroviteljstvom međunarodnih misija – paravan za trajno otcepljenje Kosova.

Veze sa Aljbinom Kurtijem i opasni planovi

Baskin je danas blizak saradnik samozvanog kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Više puta se sastajao sa njim, a jedan od sastanaka koji je izazvao buru u javnosti održan je uz prisustvo Nenada Čanka i Sonje Biserko. Tema razgovora bila je premeštanje kosovskih Srba sa svojih ognjišta u Sandžak!

Drugim rečima, scenario etničkog čišćenja Srba sa Kosova i Metohije, upakovan u priču o „multietničnosti“ i „demokratiji“.

Beograd kao nova meta

Pokušaji obojene revolucije u Srbiji traju mesecima. Od blokade fakulteta, preko nasilja na ulicama, do ucena opozicionih blokadera – građani su svedoci pokušaja da se Srbija gurne u anarhiju. Fakulteti su pretvoreni u poligone za političke performanse, studenti zloupotrebljeni kao oruđe, a Beograd kao prestonica postao je glavna meta.

Umesto da se bavi akademskim obavezama, rektor Đokić postao je aktivni učesnik u ovom scenariju. Više od deset meseci nije kročio u svoju kancelariju, ali je zato prisutan na mestima gde se kuju planovi protiv Srbije. Njegovo pojavljivanje u Metropolu sa Markom Alanom Baskinom uklapa se u širu sliku – povezivanje domaćih aktera sa stranim operativcima koji već decenijama rade na tome da se Srbija oslabi i Kosmet pretvori u lažnu državu.

Blokade u Beogradu nisu spontani bunt, već orkestrirana operacija čiji je cilj da se vlast obori bez izbora. U toj mreži svako ima svoju ulogu: blokaderi na ulicama, rektor kao akademska legitimacija i Baskin kao strani instruktor sa iskustvom u razbijanju Jugoslavije i otcepljivanju Kosova.

DOSIJE: Mark Allan Baskin

1986 – doktorirao političke nauke na Univerzitetu u Mičigenu.



1999–2000 – administrator UNMIK-a u Prizrenu, direktno uključen u instaliranje separatističke uprave na Kosovu.2000-te – objavljuje radove i analize koje promovišu lokalnu vlast i pravosuđe pod međunarodnim tutorstvom, čime se opravdava otcepljenje Kosova.2010–2020 – aktivno učestvuje u projektima međunarodnih organizacija na Balkanu; profesor na RIT Kosovo.2024 – učestvuje u sastancima sa Aljbinom Kurtijem, Nenadom Čankom i Sonjom Biserko; tema – preseljenje Srba sa Kosova u Sandžak.2025 – boravi u Beogradu od 9. jula, gde se sastaje sa rektorom Đokićem u hotelu Metropol.

Mark Allan Baskin nije nikakav neutralni profesor, već operativac koji je decenijama uključen u projekte razbijanja Jugoslavije i otcepljenja Kosova. Danas, uz pomoć Kurtija i domaćih pomagača, pokušava da destabilizuje Srbiju iznutra. Njegov sastanak sa rektorom Đokićem u Beogradu samo je još jedan dokaz da se u srpskoj prestonici kroje planovi koji nemaju veze sa akademijom ni naukom, već sa opasnim političkim scenarijima protiv naše države.

(24 sedam)