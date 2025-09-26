LAŽNA DRŽAVA OPTUŽILA SRBIJU ZA DRONOVE IZNAD KIM: Oglasio se KFOR i razbio laži Prištine
KFOR je saopštio da nije identifikovao nikakva kršenja pravila o bezbednosti dronovima na Kosovu i Metohiji.
- Nismo identifikovali nikakve prekršaje dronovima koji bi mogli uticati na bezbednost na Kosovu. Komandant KFOR-a ima ovlašćenja nad vazdušnim prostorom Kosova, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, tako da KFOR redovno prati vazdušni prostor Kosova, svim sredstvima i resursima kojima raspolaže - navedeno je u odgovoru KFOR-a za prištinske medije.
Dodaje se da je od suštinskog značaja da sve aktivnosti u vazdušnom prostoru, posebno u blizini administrativne linije, budu adekvatno koordinisane sa KFOR-om, kako bi se sprečile tenzije i osigurala bezbednost.
KFOR navodi da ostaje u bliskom kontaktu sa "kosovskim bezbednosnim organizacijama" i Vojskom Srbije.
Prethodno su ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Dželjalj Svečlja i direktor tzv. kosovske policije Gazmend Hodža izneli tvrdnju da je u poslednje vreme bilo slučajeva letova dronova na severu KiM, za koje se, kako su naveli, sumnja da dolaze iz centralne Srbije i dodali da su o tome obavestili KFOR.
