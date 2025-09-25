Politika

Starović kao član delegacije Evropske narodne partije u poseti Libanu

В. Н.

25. 09. 2025. u 15:14

MINISTAR za evropske integracije i član Predsedništva SNS Nemanja Starović učestvuje kao član delegacije Evropske narodne partije (EPP) u poseti Republici Liban.

Foto: Ministarstvo

Delagacija na čelu sa generalnom sekretarkom EPP Dolores Montserat se u sklopu posete susrela sa predsednikom vlade Libana Navafom Salamom i više resornih ministara, kao i sa patrijarhom-kardinalom Maronitske katoličke crkve Beharom Butrosom al-Rahijem.

Učešćem u radu ove delegacije SNS nastavlja sa uspešnom i plodnom participacijom u svim aktivnostima EPP, evropske političke porodice kojoj pripada.

