Starović kao član delegacije Evropske narodne partije u poseti Libanu
MINISTAR za evropske integracije i član Predsedništva SNS Nemanja Starović učestvuje kao član delegacije Evropske narodne partije (EPP) u poseti Republici Liban.
Delagacija na čelu sa generalnom sekretarkom EPP Dolores Montserat se u sklopu posete susrela sa predsednikom vlade Libana Navafom Salamom i više resornih ministara, kao i sa patrijarhom-kardinalom Maronitske katoličke crkve Beharom Butrosom al-Rahijem.
Učešćem u radu ove delegacije SNS nastavlja sa uspešnom i plodnom participacijom u svim aktivnostima EPP, evropske političke porodice kojoj pripada.
