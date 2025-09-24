Politika

LAŽOMER: Mrtvački sanduk ispred prostorija SNS (VIDEO)

В.Н.

24. 09. 2025. u 16:09

BLOKADERI ludaci izveli su "performans" ispred prostorija Srpske napredne stranke na Voždovcu.

Foto: Printksrin

Svaki upotrebljen  predmet simbolizuje bezobrazluk, nepoštovanje, poziv na nasilje i ubistvo političkih neistomišljenika.

Da li ste čuli za Boga, da li ikada stavite prst na čelo gde će vam duša, ako je uopšte imate?

Opširnije u snimku ispod:

