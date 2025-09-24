Politika

TOTALNI RAT MEĐU BLOKADERIMA: Nastavlja se borba oko fotelja (VIDEO)

В. Н.

24. 09. 2025. u 10:28

NASTAVLjA se rat među blokaderima oko fotelja.

ТОТАЛНИ РАТ МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА: Наставља се борба око фотеља (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Blokaderi plenumaši poručili su opoziciji: "Mi smo bitno, vi ste nebitni!"

Ćutina poslanica Danijela Nestorović odmah je uzvratila.

- Neozbiljno je razgovarati preko društvenih mreža. Šta treba, da vam mi pišemo poruke u inboks - upitala je Nestorović.

