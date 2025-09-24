"JADNI BORKO STEFANOVIĆ" Pantić Pilja: Baš ga boli Aleksandar Vučić u UN

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja odgovorila je Borku Stefanoviću.

Foto: Printskrin/Instagram/biljana_pantic_pilja

- Jadni Borislav Borko Stefanović, baš ga boli, Aleksandar Vučić u UN gde je i mesto svim svetskim liderima a on sa Sriderom, Bratulicom i Piculom po ćoškovima Brisela kao nekakav mis.

Borislav Borko nikako da shvati a to čudi, ipak je čovek radio u MSPu, kad odeš u inostranstvo predstavljaš svoju zemlju i boriš se za nju.

Ali ne onako kako se on borio dok je bio na vlasti, kada je išao da moli Amerikance samo da odlože proglašenje nezavisnosti Prištine, a kako bi Tadić pobedio na predsedničkim izborima. Na primer.

Mada i nije za čuditi, Borislava zvanog Borko baš briga za Srbiju, da mu je stalo, ne bi puzao pred poslanicima iz HDZ-a i molio da ga dovedu na vlast.

Borislave, shvati. Na izborima se pobeđuje jer za tebe glasaju građani Srbije a ne tako što te dovedu na vlast HDZ poslanici iz Evropskog parlamenta.

I seti se Borislave, možeš da menjaš političke stranke, da puziš pred mrziteljima Srbije, da menjaš ime ali nikada nećes osvojiti 2.300.000 glasova kao Aleksandar Vučić.

Jer iza Aleksandra Vučića su rezultati i želja za jakom Srbijom - objavila je Pantić Pilja na mreži X.