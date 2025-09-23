Politika

VAŽNI SUSRETI U NJUJORKU: Vučić se sastao sa brojnim svetskim zvaničnicima pred otvaranje sednice Generalne skupštine UN (FOTO)

В. Н.

23. 09. 2025. u 14:59

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić susreo se sa brojnim svetskim zvaničnicima u Njujorku, pred otvaranje 80. sednice Generalne skupštine UN.

ВАЖНИ СУСРЕТИ У ЊУЈОРКУ: Вучић се састао са бројним светским званичницима пред отварање седнице Генералне скупштине УН (ФОТО)

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, predsednikom Republike Finske Aleksanderom Štubom, predsednikom Češke Republike Petrom Pavelom, predsednikom Sirijske Arapske Republike Ahmedom al Šarom i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, pred otvaranje 80. sednice Generalne skupštine UN - objavio je predsednik na Instagramu.

