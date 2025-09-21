DEKADENCIJA U NAJOPASNIJEM OBLIKU: Šešelj razobličio strašan problem
ZAPAD je ugrozila dekadencija u svom najopasnijem obliku, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
- Mi još nismo toliko ugroženi dekadentnim pojavama koliko najrazvijenije države Zapada - kazao je Šešelj.
Kaže da tek očekujemo promene, pa je naveo primer pobede Marin le Pen u Francuskoj, AfD u Nemačkoj...
- Taj proces ide svojim tokom - rekao je Šešelj za Informer TV.
Predsednik SRS je izjavio da je problem nova vrsta globalističkog totalitarizma jer je opasnija od fašizma i komunizma.
Preporučujemo
ŠEŠELj O ODBRANI SVIM SREDSTVIMA: Zašto bi se policajac izlagao riziku?
20. 09. 2025. u 17:21
"BUDALA SE NAŠLA NA POLOŽAJU" Šešelj o Milatoviću: On je crnogorski ustaša
15. 09. 2025. u 00:01
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)