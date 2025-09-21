Politika

DEKADENCIJA U NAJOPASNIJEM OBLIKU: Šešelj razobličio strašan problem

Novosti online

21. 09. 2025. u 23:31

ZAPAD je ugrozila dekadencija u svom najopasnijem obliku, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

ДЕКАДЕНЦИЈА У НАЈОПАСНИЈЕМ ОБЛИКУ: Шешељ разобличио страшан проблем

Foto: V. Danilov

- Mi još nismo toliko ugroženi dekadentnim pojavama koliko najrazvijenije države Zapada - kazao je Šešelj.

Kaže da tek očekujemo promene, pa je naveo primer pobede Marin le Pen u Francuskoj, AfD u Nemačkoj...

- Taj proces ide svojim tokom - rekao je Šešelj za Informer TV.

Predsednik SRS je izjavio da je problem nova vrsta globalističkog totalitarizma jer je opasnija od fašizma i komunizma. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!