VUČIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Snagu crpimo iz jakih korena, duboko uraslih u našu Srbiju (VIDEO)

20. 09. 2025. u 20:06

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na Instagramu prizore sa vojne parade održane u Beogradu.

ВУЧИЋ ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ: Снагу црпимо из јаких корена, дубоко ураслих у нашу Србију (ВИДЕО)

Foto: N.Skenderija

- Snagu crpimo iz jakih korena, duboko uraslih u našu Srbiju. Živelo narodno jedinstvo, slava našoj zastavi, živela Srbija - napisao je on.

