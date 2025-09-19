GRAĐANI ĆE MOĆI DA VIDE MOĆNI FK-3: Amerikanci pišu da Srbija ima jednu od najboljih mreža PVO sistema u Evropi

VELIKA vojna parada na kojoj će biti prikazana sva moć i sposobnost Vojske Republike Srbije pod nazivom "Snaga jednistva" počinje u subotu u 11 časova ispred Palate Srbija.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tako će se sutra od 11 sati, za kada je zakazan početak parade, na delu videti defile ešelona jedinica svih rodova i službi u VS i kadeta Vojne akademije, jedinice na vozilima i na plovilima Rečne flotile, naleti aviona i helikoptera Ratnog vazduhoplovstva, prikaz dela sposobnosti "Kobri", egzercir Garde, skokovi pripadnika 63. padobranske brigade...

Poslednja parada Vojske Srbije organizovana je 2014. godine ispred zgrade Palate Srbija, povodom oslobođenja grada Beograda u Drugom svetskom ratu i na njoj je učestvovalo oko 4.500 učesnika, kao i više od 350 različitih borbenih sredstava.

Sutra će svi posetioci uživo moći da vide i novi raketni sistem za protivvazduhoplovna dejstva FK-3 (HQ-22) koji je nabavljen 2022. godine od Kine.

Foto: Ministarstvo odbrane

Podsetimo, Ministarstvo odbrane Srbije je 2. januara saopštilo da su kineski sistemi PVO srednjeg dometa HQ-22 sada u potpunosti operativni, sa novim sredstvima za koje su visoki oficiri videli da su unapredili sposobnost Oružanih snaga Srbije da zaštite nacionalni vazdušni prostor.

Ovaj raketni štit srpskog neba, velikih manevarskih sposobnosti, sastoji se od vozila sa komandnim centrom, lanserima raketa i radarima te logističkih vozila.

"Srbija sada ima jednu od najboljih mreža protivvazduhoplovne odbrane u Evropi"

Američki prestižni magazin Militari voč pisao je početkom godine o moćnom raketnom sistemu FK-3 (HQ-22) koji čuva nebo Srbije, a tekst je preneo pod naslovom "Srbija sada ima jednu od najboljih mreža protivvazduhoplovne odbrane u Evropi: Kineski HQ-22 postao u potpunosti operativan". Navode da je mreža srpskih raketnih sistema protivvazduhoplovne odbrane ranije bila daleko od impresivne u poređenju sa drugim državama, ali da je uvođenje HQ-22 transformisalo u jednu od najmoćnijih na kontinentu.

Kineski teški transportni avioni Y-20 prvi su sisteme HQ-22 dostavili u Srbiju u aprilu 2022. godine, manje od dve godine nakon što je potvrđeno da je Srbija naručila ove sisteme. Nabavka je izazvala značajan otpor evropskih suseda Srbije i Sjedinjenih Država, iako je nabavka HQ-22 smatrana manje politički osetljivom alternativom u odnosu na ranije planove za kupovinu ruskih sistema S-300 ili S-400, pisao je američki magazin.

Srpski HQ-22 sistemi su umreženi sa nižim nivoima sistema protivvazduhoplovne odbrane, uključujući modernizovane sovjetske sisteme S-125 i nove ruske borbene sisteme Pancir-S, što dodatno optimizuje zaštitu od zasićenih napada velikim brojem dronova ili krstarećih raketa.

Sistem HQ-22 je sposoban da gađa skoro sve vrste letelica, kao i krstareće i balističke rakete koje putuju brzinom do Mah 3, na visinama do 27 kilometara. Domet raketa za sisteme koje je Srbija nabavila iznosi oko 100 kilometara.

Foto: Ministarstvo odbrane

Američki magazin podsetio je na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prilikom prve isporuke sistema, koji je izjavio da oni pružaju „moćno sredstvo odvraćanja“ od potencijalnih napadača.

- Više nećemo dozvoliti da budemo nečija vreća za udaranje - rekao je predsednik tada, aludirajući na 78-dnevnu agresiju bombardovanja koju je NATO izveo 1999. godine protiv Jugoslavije.

Čime Vojska Srbije raspolaže pored FK-3

Pancir-S1

Artiljerijsko-raketni sistem za PVD „pancir-S1” namenjen je za protivvazduhoplovnu odbranu malorazmernih vojnih objekata (komandna mesta, jedinice za PVD srednjeg i velikog dometa, aerodromi, rejoni prikupljanja jedinica KoV-a, marševske kolone sredstava ratne tehnike, skladišta, remontni zavodi i dr.), administrativno-političkih i privrednih objekata, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.

FOTO: Ministarstvo Odbrane

Artiljerijsko-raketni sistem za PVD „pancir-S1” uništava širok spektar ciljeva (avione, helikoptere, krstareće rakete, bespilotne letelice, visokoprecizno oružje i vođene avio-bombe), koji lete brzinama do 1.000 m/s, na visinama do 15 km i daljinama do 20 km. U pomoćnoj nameni može dejstvovati i po ciljevima na zemlji (vodi).

S-125 „neva" M1T

Raketni sistem za PVD S-125 „neva” M1T namenjen je za protivvazduhoplovnu odbranu značajnih administrativno-političkih i privrednih objekata, snaga Vojske Srbije, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora. Raketni sistem „neva” M1T uništava ciljeve (avione, helikoptere, krstareće rakete i bespilotne letelice) koji lete brzinama do 700 m/s, na visinama do 18 km i daljinama do 25 km.

FOTO: Ministarstvo Odbrane

U pomoćnoj nameni može dejstvovati i po ciljevima na zemlji (vodi). Sistem je delimično modernizovan, čime su unapređene taktičko-tehničke karakteristike koje doprinose kvalitetnijoj protivelektronskoj zaštiti.

HQ-17AE

Raketni sistem za PVD HQ-17AE namenjen je za protivvazduhoplovnu odbranu malorazmernih vojnih objekata, administrativno-političkih i privrednih objekata, jedinica Vojske i rejona, od izviđanja i napada iz vazdušnog prostora, sa vrlo malih i malih visina.

FOTO: Ministarstvo Odbrane

Uništava širok spektar ciljeva: avione, borbene helikoptere, bespilotne letelice, taktičke rakete vazduh–zemlja (V-Z), krstareće rakete, navođene projektile. Omogućava gađanje svih vrsta ciljeva koji lete brzinama do 1.020 m/s, na daljinama do 15 km i visinama do 8 km, iz mesta i iz pokreta.

Mistral

Raketni sistem „mistral” namenjen je za uništavanje neprijateljskih ciljeva u vazdušnom prostoru IC samonavođenim raketama malog dometa sa velikom efikasnošću protiv široke palete ciljeva u vazdušnom prostoru (lovci, bombarderi, helikopteri, krstareći projektili, protivbrodske rakete...) i sa značajnom sposobnošću za uništavanje ciljeva malih odraznih površina i niskog IC zračenja (DPV, dronovi...) u složenim meteorološkim i elektronskim uslovima.

FOTO: Ministarstvo Odbrane

PASARS​

Hibridni samohodni PVO sistem PASARS namenjen je za zaštitu jedinica vojske, prvenstveno oklopnih i artiljerijsko-raketnih jedinica u toku izvršenja borbenih zadataka, kao i za odbranu značajnih objekata od dejstava iz vazdušnog prostora. Smešten je na oklopnu šasiju vozila FAP 6×6.

FOTO: Ministarstvo Odbrane

Oklopna kupola smeštena je na zadnjem delu oklopnog vozila. Postoji više vrsta ovog sistema, sa PA raketnim sistemima, kao što su „šilo 9K38”, „strela 2M” i „mistral”. Poseduje integrisani top 40 mm „bofors”.

9K38 „šilo”

Prenosni raketni sistem za protivvazduhoplovna dejstva 9K38 „šilo” namenjen je za uništavanje aviona, helikoptera, bespilotnih letelica, krilatih raketa i drugih ciljeva u vazdušnom prostoru na dolazećim i odlazećim kursevima u uslovima vizuelne vidljivosti cilja i ako lete na dolazećem kursu do brzine 400 m/s, a na odlazećem na 320 m/s. Sistemom je moguće gađati nepokretne ciljeve u vazdušnom prostoru (koji lebde) i ciljeve koji vrše manevar. Visina gađanja cilja je od 10 do 3.500 m, daljina gađanja cilja je od 500 do 5.200 m, srednja brzina rakete je 570 m/s sa masom bojeve glave od 1.150 grama.

FOTO: Ministarstvo Odbrane